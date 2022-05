Nick Jonas y Priyanka Chopra dieron la bienvenida a su primera hija el pasado mes de enero. El artista estadounidense y la actriz sorprendieron al mundo al anunciar que habían sido padres por gestación subrogada. No obstante, desde aquel momento no hubo más noticias sobre su reciente paternidad, hasta ahora.

Este fin de semana se celebró el Día de la Madre en algunos países, entre ellos, Estados Unidos. Y Nick Jonas aprovechó un día tan especial, para compartir noticias sobre la pequeña, después de unos meses complicados para él y para Priyanka.

“En este Día de la Madre no podemos dejar de reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos, que muchas personas también han vivido”, comienza el texto escrito por el artista sobre sus primeros meses como padre.

On this Mother’s Day we can’t help but reflect on these last few months and the rollercoaster we’ve been on, which we now know, so many people have also experienced. After 100 plus days in the NICU, our little girl is finally home. pic.twitter.com/XptYSAjoJY — Nick Jonas (@nickjonas) May 8, 2022

“Después de más de 100 días en la UCI, nuestra niña finalmente está en casa. El viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe, y aunque los nuestros fueron unos meses desafiantes, lo que queda muy claro, en retrospectiva, es cuán precioso y perfecto es cada momento”, seguía el texto en el que Nick Jonas compartía el duro trance que han atravesado estos meses.

Aunque estos meses no han sido fáciles, parece que su hija ya está recuperada y finalmente se la han podido llevar a casa: “Estamos encantados de que nuestra pequeña finalmente esté en casa y solo queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras y especialistas de Rady Children’s La Jolla y Cedar Sinai Los Ángeles, que estuvieron allí desinteresadamente en cada paso del camino. Nuestro próximo capítulo comienza ahora, y nuestro bebé es verdaderamente fuerte. ¡Hagámoslo M! Mami y papi te aman”, añadía el artista, sin querer desvelar el nombre de la pequeña.

Happy Mother’s Day to all the incredible mothers and care takers out there, but I want to take a minute to say a special Mother’s Day wish to my incredible wife @priyankachopra on her first Mother’s Day. — Nick Jonas (@nickjonas) May 8, 2022

Por otro lado, también aprovechó para escribir unas emotivas palabras hacia su mujer y madre de su primera hija: “Feliz Día de la Madre a todas las increíbles madres y cuidadoras, pero quiero tomarme un minuto para expresarle un deseo especial por el Día de la Madre a mi increíble esposa @priyankachopra en su primer Día de la Madre”.

“Cariño, me inspiras en todos los sentidos, y estás asumiendo este nuevo rol con mucha facilidad y firmeza. Estoy muy agradecido de estar en este viaje contigo. Ya eres una madre increíble. Feliz día de la madre. Te quiero”, añade el integrante de los Jonas Brothers en su última publicación.

“Te queremos”, respondía ella a estas bonitas palabras de su marido, en una publicación en la que aparecen junto a su hija, aunque para salvaguardar la intimidad de la pequeña, tal y como han hecho Joe Jonas y su mujer Sophie Turner con su hija, le han tapado la cara con un corazón.