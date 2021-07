Es evidente que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. El pasado martes 6 de julio hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 997 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Paula ha tratado de encontrar el punto débil de su secuestrador.

Después de todo, hemos podido ver qué ocurre en el episodio 998 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, observamos cómo Beatriz y Lidia han vuelto a reunirse para ver juntas esos resultados de la prueba de ADN. Lo que la agente ni tan siquiera imaginaba es que iba a ser negativo. La hermana de Eva se ha mostrado de lo más comprensiva, aunque reconoce que era lo que esperaba.

Lidia, a pesar de todo, no está del todo conforme con el resultado que ha obtenido. De hecho, empieza a pensar que los resultados han sido manipulados. Así pues, la inspectora aprovecha para coger la taza del café que acababa de utilizar Beatriz para poder buscar esa segunda prueba que podría confirmar sus sospechas.

Ya está. Trama solucionada. Lidia (@TdeBlume) y Bea (@LuciaAbello) NO son hermanas. Y sí. Ha sido un jarro de agua fría para ambas. Menos para Eva (@CayetanaCabezas)… #ServiryProteger pic.twitter.com/XZAP3BAOIP — Servir y Proteger (@SyP_tve) July 6, 2021

Después de este gesto, la inspectora de policía busca ayuda en un conocido que tiene dentro de la policía específica. Es la manera más directa de que coteje sus huellas con las que Bea Velasco ha dejado en esa taza de café. A pesar de que la idea era buena, Néstor Cepeda ha descubierto lo que estaba a punto de hacer su compañera. En ese instante le para los pies.

Beatriz, por su parte y al margen de lo que está preparando Lidia, ha interceptado una llamada que iba destinada a Eva Velasco. Era del laboratorio que hizo las pruebas de ADN. Por lo tanto, comienza a dudar de la veracidad del resultado obtenido. ¿Y si realmente Lidia era su hermana? ¿Por qué Eva trataría de ocultárselo?

Ramiro Infante no ha dudado en dejar claro cuál era el plan que va a llevar a cabo para poder vengarse, de una vez por todas, contra la policía de Distrito Sur. Así pues, el comisario Bremón tendrá el papel de brazo ejecutor. Casi sin posibilidades y prácticamente al mismo tiempo, tiene que hacer saber a sus compañeros lo que puede ocurrir. Medio desesperado, trata de contar a Miralles que, en realidad, David Pineda no es quien dice ser. ¿Conseguirá su cometido?