‘Servir y proteger’, capítulo 1229: Espe, sorprendida por alguien del pasado

No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1228 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Durán comunicó a Miralles sus inquietudes respecto a la inspectora Vega.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1229 de ‘Servir y proteger’. De esta manera somos partícipes de cómo Olga ha llegado a Madrid. Por lo tanto sus padres, Antonio y Claudia, han recibido en casa a su hija después de haber estado varios meses en Italia.

En principio se habla de unas vacaciones, aunque eso cambiará en cuestión de días. Víctor Salas y la inspectora Vega, conscientes de que la policía está cada vez más cerca de descubrir sus negocios, intentan por todos los medios de disuadir a Durán. No quieren que siga indagando sobre este tipo de conexiones.

Quintero no da puntada sin hilo. Sabíamos que podía ser malo, pero esa vertiente retorcida de chismorreo no se la conocíamos todavía… sabe perfectamente dónde pinchar. @evelascoq @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/J18ILPfZvp — Servir y Proteger (@SyP_tve) June 3, 2022

Espe y Carlos deciden disfrutar al máximo de su relación sentimental, sin esconderse. Lo que ninguno de los dos esperaba es que alguien del pasado de la agente de policía iba a regresar sin previo aviso. Estamos hablando, cómo no, de Emmanuel. Se trata de un compañero con el que Espe tuvo un affaire en Colombia.

Como era de esperar, el joven no tarda en hacerle saber que muy pronto va a estar en España. Espe no puede evitar agobiarse al ser consciente de la situación que se le avecina, puesto que no tiene ni la más remota idea de cómo contarle todo a Carlos. Iván, consciente de que lo sucedido con su rodilla está empezando a causar estragos a nivel profesional, decide pedir la baja. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.