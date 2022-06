‘Servir y proteger’, capítulo 1225: Quintero continúa presionando a Rubén

‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1224 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo la inspectora Vega aconsejó a Rubén que se fuera del país antes de que la policía pudiera detenerle.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1225 de ‘Servir y proteger’. Así pues, somos partícipes de cómo Fernando Quintero no ha dudado un solo segundo en seguir presionando a Rubén. Es más, le hace saber que él está detrás de todos y cada uno de los problemas.

¡No parará hasta verle en la cárcel! Rubén, viendo que la única opción que le queda es terminar entre rejas, sigue los consejos de la inspectora Vega y Víctor Salas. Por ese mismo motivo, el dueño de la inmobiliaria de Distrito Sur decide preparar todos y cada uno de los detalles para poder marcharse, cuanto antes, del país.

Yolanda está al borde de la paciencia con la actitud de Iván. Pero más allá de enfadarse, sabe que hay algún motivo. Es tenaz, seguro que no se da por vencida y lo encuentra. @NataliaRo92 @LuchoFdez_Perla #ServiryProteger pic.twitter.com/TUQwgasbd6 — Servir y Proteger (@SyP_tve) May 31, 2022

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Josele ha sido brutalmente atropellado. Cuando la policía de Distrito Sur ha acudido al lugar de los hechos para interrogar al ex banquero, éste les hace saber que no recuerda nada. Algo que podría encajar debido a las circunstancias pero, viniendo de él, hay que poner en duda cualquier testimonio que ofrezca.

Carlos y Espe se empeñan en intentar ocultar su relación sentimental. Tanto es así que deciden verse las caras en un hotel. A pesar de los esfuerzos, la situación se torna extraña entre los dos. Y es que podrían estar equivocándose en la manera de llevar las cosas. Iván ha cometido un nuevo error, y todo por culpa de los analgésicos que se está tomando.

En esta ocasión, Yolanda ha conseguido salvarle frente a Félix Durán. Eso sí, no se lo pondrá fácil. Si quiere que esto no vuelva a ocurrir, necesita respuestas. Es el momento de actuar antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.