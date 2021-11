No es ningún secreto que poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 19 de noviembre hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1093 donde vemos cómo la inspectora Vega se siente acorralada.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1094 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando observamos cómo Fernando Quintero continúa presionando a Andrea Vega. Lo hace para que elimine toda la información que haya sobre él en los interrogatorios que se realizaron al colaborador de Hariri.

Por si fuera poco, vemos cómo la inspectora Vega ha acudido al despacho de Emilio Bremón para hacerle saber de su viaje a París. Lejos de que todo quede ahí, aprovecha la ocasión para tratar de sonsacar al Jefe Superior cierta información sobre esas declaraciones de las que le habló Fernando Quintero.

Madre mía Vega (@VeronikaMoral)…te podríamos decir que entendemos tu situación. Pero realmente, no…no la entendemos para nada…#ServiryProteger pic.twitter.com/UDgWGPQzKo — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 19, 2021

En la comisaría de Distrito Sur, Miralles y Durán están inmersos supervisando lo sucedido en el último encuentro que han tenido Miriam y su hermano. La joven comienza a abrirse poco a poco, cuando se da cuenta de que Argos le ha fallado. Por ese mismo motivo termina dando ciertos datos nuevos sobre el hacker a la policía.

Lidia y Néstor, por su parte, siguen investigando todos los detalles sobre las peleas de gallos que se están llevando a cabo en el barrio. Es en ese momento cuando Antonio, el médico, les da un dato que les puede resultar crucial. La inspectora Vega vuelve a reunirse con Jota para hacerle una contundente advertencia: Beatriz está metida de lleno en el tráfico de armas.

Ginés Pozo sigue en Madrid y Martina tiene muchísimas ganas de cerrar ese acuerdo que siguen manteniendo con él. Eso sí, parece que no va a ser algo fácil. Por si fuera poco, después de que el mafioso descubriera que la relación entre Martina y Rubén está rota, no ha dudado en mostrar su interés en ella. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.