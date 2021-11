‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1092 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Ginés finalmente ha llegado a Distrito Sur.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1093 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando observamos cómo la policía de Distrito Sur sigue tratando de conseguir que Miriam se sincere. Es más que evidente que la mujer resulta clave para resolver el caso de Argos, al ser la única que puede llevarles hasta él.

A pesar de que es más que evidente que el hacker ha abandonado a la joven, esta se resiste a traicionarle. Debemos recordar que ella no solamente ha acabado con la vida de Abad, sino que también ha tratado de matar al jefe de la UIT. Por lo tanto, está en serios problemas ¡y no es para menos!

La inspectora Vega ha deducido que Beatriz en realidad conoce todo lo que ha ocurrido en las últimas entregas entre ella y Jota. Por lo tanto, no duda un solo segundo en enfrentarse a los dos para tratar, de una vez por todas, de aclarar lo sucedido. Es evidente que no está pasando por uno de sus mejores momentos.

Rubén, después de todo, ha tomado la decisión de confesar a Ginés que él y Martina ya no son pareja. Un detalle a tener en cuenta porque, desde ese mismo momento, podría llegar a cambiar la relación que actualmente mantienen tanto el empresario como los dueños de la inmobiliaria de Distrito Sur. Carol, por su parte, ha querido dar a conocer a María su idea de instalar baños no vinarios en el Centro Cívico del barrio. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.