‘Servir y proteger’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta serie de La 1 de Televisión Española.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1091 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando hemos observado cómo, después de que Iván despertara del coma y confesara toda la verdad, la policía de Distrito Sur ha tomado la decisión de interrogar a Miriam. Quieren que, de una vez por todas, desvele qué ocurrió.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1092. De esta manera tan concreta, observamos cómo Martina y Rubén, finalmente, han recibido la visita de Ginés. Recordemos que se trata del empresario para el que, a través de la inmobiliaria, blanquean enormes cantidades de dinero.

¿Se nos cae la lágrima al ver a Iván (@LuchoFdez_Perla) despierto? ¡Y tanto que se nos cae! Y también al ver a Carlos (@jimmycastro__) y Yolanda (@NataliaRo92) al lado de su amigo 😊 #ServiryProteger pic.twitter.com/SVBV0Hxzey — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 17, 2021

El mafioso, de un momento a otro, no tarda en confirmar a Martina y a Rubén que se quedará por un tiempo en la ciudad. Parece que esa pronta e inesperada llegada no es la única sorpresa que les tiene preparada. Es más que evidente que ha llegado con muchísima fuerza y con ganas de marcar un antes y un después.

Los policías de Distrito Sur no han dudado un solo segundo en aprovechar la aparición del hermano de Miriam para tratar de hacer que la joven no solamente confiese los hechos, sino que también delate a Argos. Son conscientes de que es muy difícil, pero no imposible. Por si fuera poco, vemos cómo los inspectores Lidia y Néstor Cepeda han descubierto que se organizan peleas de gallos en el barrio. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.