No es ningún secreto que RTVE triunfa con sus ficciones diarias. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez es más que evidente que el grupo de comunicación tiene un auténtico don a la hora de amenizar las tardes de sus espectadores, con la emisión de dos grandes proyectos como son Valle Salvaje y La Promesa. Las dos producciones se han presentado en la parrilla de la principal cadena de la televisión pública como historias de época que combinan ingredientes tan cautivadores como el romance prohibido, los secretos, las normas de la época y la venganza. Una serie de características que, tal y como se reflejan en las audiencias, no dejan indiferente a nadie. Por ello, no es de extrañar que los altos cargos de la cadena hayan querido premiar a la productora que está detrás de estos fenómenos televisivos. De hecho, no podemos olvidar que una de ellas ha conseguido ganar un prestigioso premio Emmy.

Actualmente, Valle Salvaje se encuentra emitiendo su segunda temporada en La 1 de TVE. De esta manera, y según se ha dado a conocer, todavía quedan varias decenas capítulos más por emitir que se encuentran a disposición del grupo de comunicación. Una serie de entregas que no supondrán el final de la serie. Pues, tal y como se ha confirmado, habrá una tercera temporada. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de los fans de la ficción. Y es que, aunque no ha hecho ni un año desde que la novela comenzó a emitirse de manera diaria, ya son muchos los que han caído rendidos ante su premisa.

El productor ejecutivo de Valle Salvaje, Ramón Campos, le ha concedido una entrevista a Bluper donde ha hablado sobre el futuro de la serie. De esta manera, el director de Bambú Producciones ha confirmado que la tercera temporada es un hecho y que estará compuesta por 180 capítulos. Una información que no ha dejado indiferente a nadie, pues son 60 entregas más las que se podrán ver.

Como es bien sabido por los fans de la producción, la primera y la segunda temporada han sido presentadas con 120 episodios cada una. Por lo tanto, con esta confirmación, quedaría claro que la novela continuaría en televisión hasta emitir un total de 420 capítulos. Una cifra que no está nada mal, especialmente, si tenemos en cuenta que se trata de una serie que se emite de lunes a viernes.

Por lo tanto, Valle Salvaje permanecería en La 1 de Televisión Española hasta junio del 2026, si no hay ningún contratiempo de por medio en la programación. Asimismo, respecto a La Promesa, el otro gran peso pesado de la cadena española, también continuará con sus emisiones. Eso sí, aunque no se específica el número de entregas que verán la luz, ha hablado de «más temporadas».

Durante la entrevista, Ramón Campos ha querido destacar que las ficciones también cuentan con muy buena aceptación a nivel internacional. Pues, Valle Salvaje se puede ver en Latinoamérica gracias a la plataforma de Netflix y La Promesa a través de Max. Además, lejos de quedar ahí, a Portugal ha llegado esta última ficción bajo el título de Mariana. Sin lugar a duda, dos éxitos globales.