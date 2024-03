Selena Gomez reflexiona sobre su propio documental: «Me pone enferma escuchar lo que dije»

Selena Gomez ha vuelto a ser noticia. La actriz se convirtió en una de las invitadas estrella de SXSW, un certamen musical y de conferencias. El evento tuvo lugar en Austin (Texas), y fue allí donde la artista de 31 años habló de su actual perspectiva sobre My Mind & Me, su documental lanzado el pasado 2022.

La artista ha formado parte de Mindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Health, una aparición que realizó junto a su madre, Mandy Teefey-Cornett, y cofundadora de la empresa Wondermind. Un encuentro en el que la cantante se sinceró como nunca sobre su proyecto y lo que pensaba de ella misma.

Jessica Stern, moderadora de la mesa y activista de derechos humanos y LGTBI, le preguntó si con el lanzamiento del documental su manera de pensar sobre ella cambió en algún sentido. Recordemos que la joven criticaba mucho su cuerpo y las medidas de este, algo con lo que ha luchado durante años.

«Me pone enferma escuchar las cosas que decía al principio sobre mí. Me desanima», comenzó explicando. Pues, el proyecto se rodó durante seis años y abarcó uno de los momentos cumbre de su carrera como cantante. «Pero creo que cualquiera puede sentirse identificado con ese sentimiento», agregó con pesar.

«Es importante hablarse a una misma con amabilidad», señala. Una actitud que ella no tenía al comienzo del proyecto, pero que ahora, con 31 años, comprende. Selena Gomez tuvo que hacer frente desde muy temprana edad a la complicada vida de una celebrity internacional. Una popularidad que creció con el paso de los años.

Asimismo, a ello hay que sumar el hecho de que siempre tuvo problemas con su imagen corporal, lo que le provocó pensamientos poco sanos, la cancelación de su gira mundial y ser diagnosticada con trastorno de personalidad. Además, en el trabajo audiovisual refleja cómo ha tenido que hacer frente al lupus y las consecuencias de la enfermedad.

Lejos de dejarlo ahí, la artista reveló que la idea de realizar su documental fue gracias a una conversación con su madre tras ver la película Inocencia interrumpida. Respecto a si ha vuelto a verlo desde que vio la luz en la plataforma de streaming, la intérprete de Lose you to love me fue clara.

«No lo volveré a ver nunca más», admitió. «Hubo muchas personas que se preocupaban por mí más de lo que yo misma lo hacía. De verdad que deseaban que hiciera ciertas cosas (sobre su salud mental) para las que no estaba preparada», destacó al recordar aquellos años de su vida.

«Pero toqué fondo y fue el momento de hacerlo. Me llevó un par de intentos, pero me gusta pensar, y de hecho espero que así sea, que ahora estoy en una situación mucho mejor ahora», finalizó. Una complicada etapa en su vida que la marcó significativamente, pero que, gracias a su lucha, la han convertido en la gran mujer que es ahora.