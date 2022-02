Tras el enfrentamiento que tuvo lugar durante ‘Secret Story: La noche de los secretos’, Álvaro desafió a Toñi Moreno en el momento en que ella estaba explicándole que no debía negarse a participar en la prueba. En ese momento no hubo castigo para él, pero, aun así, él se fue al cubo para disculparse con la presentadora y con todo el equipo de organización del reality por la trifulca en directo.

«Tuvo que tener una paciencia conmigo tremenda», expresó el de Albacete arrepentido por el aguante que tuvo la catalana con él. «Mi protesta era con mis compañeros. Me sentí traicionado y más cuando fue Rafa, que para mí es un pilar. Abrí los ojos y ahora sé que somos amigos-concursantes», aclaró el concursante tras haber pedido perdón a Toñi por enfrentarse a ella en un tono elevado.

¡Nos llega un nuevo #SecretPodcast con @Alvaro_Secret y @AlatzneMateos! Atención a lo que dice el concursante de Rafa (@Rafamartinezala) 😱 «He abierto los ojos y sé que ahora simplemente somos amigos-concursantes» #Secret22F Escúchalo ➡️ https://t.co/81XixJfN1s pic.twitter.com/vM6obovLpB — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 22, 2022

El joven de 27 años se negó a seguir con la prueba que Isa Pantoja estableció cuando estuvo dentro de la casa de los secretos, ya que creyó que el resto de sus compañeros no estaban jugando limpio: «He visto cómo compañeros han avanzado literalmente metros para acercarse al pulsador cuando dijeron que mientras sonaba la música tenían que estar quietos en el sitio. Que pongan el vídeo y me demuestren».

La presentadora de Telecinco intentó mediar con él explicándole que el equipo de ‘Secret Story’ nunca permitiría que se hiciesen trampas: «No te lo voy a dar por válido eso que dices y me gustaría que no propagaras y confundieras. Te lo estoy diciendo yo». Sin embargo, el albaceteño no se calmó y lanzó una advertencia al programa: «Pongo a disposición mi concurso. Juro que si me equivoco esta misma noche salgo por la puerta». Tras terminar el programa se sintió mal por el trato que le dio a Toñi Moreno, ya que tenían muy buena relación, hasta el punto de que se dirigía a ella en tono cariñoso como Antonia, y decidió ir al cubo para disculparse con sus actos.