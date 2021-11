Telecinco emite este martes una nueva entrega de ‘Secret Story’. En esta nueva entrega, conducida por Carlos Sobera, los espectadores decidirán que concursante se salva de la expulsión, después de que Adara Molinero, los Gemeliers y Cynthia Martínez fueran nominados el pasado jueves.

La salvación de este jueves podría marcar el camino en el concurso a varios de los concursantes, y demostrar en que bando se encuentra la audiencia del programa. Pues tras la traición de Luca Onestini y Cristina Porta a Adara Molinero, si los espectadores salvan a la madrileña de la expulsión, se confirmaría de que parte está la audiencia.

La traición tuvo lugar este lunes, después de que Luca y Cristina se posicionasen detrás de Adara, en el momento en el que tenían que decidir que concursante querían que abandonase la casa.

🚨 ¡TÚ DECIDES QUIÉN SE VA! 🚨 Llama al 905 85 55 50 o envía SECRETOS + NOMBRE al 27510. ¡Esta noche se salvará uno de los nominados! Bases legales en https://t.co/AOVu0Dm9G7 #Secret2N pic.twitter.com/iSoCnwEiLx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 2, 2021

«No pensaba posicionarme aquí, pero lo hago porque no entiendo el comportamiento de los últimos días. He intentado entenderlo pero no lo entiendo», se justificaba Luca. Adara Molinero se tomaba este posicionamiento como una puñalada y así se lo hacía saber a su compañero. «Pensaba que él estaba bien conmigo, que no había ningún problema… Siempre he dicho que tengo aprecio, cariño, que me cae súper bien. Y de repente me encuentro esto…», explicaba.

Por otra parte, este martes tendrá lugar la línea de la vida de Adara, después de que el pasado martes le tocase el turno a Luca Onestini. También tendrá lugar un nuevo cara a cara en la ‘sala de la verdad’, esta vez, protagonizado por Adara y Cristina Porta.

Además, Carlos Sobera presentará a los concursantes la nueva prueba semanal. Además, continuará el juego de las esferas, mientras los concursantes intentan descubrir los cinco secretos que aún no han sido desvelados.