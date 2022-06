La colaboración de Pablo Alborán y Sebastián Yatra ya es una realidad. Este lunes, se confirmaron los rumores que sonaban desde hace semanas, cuando ambos artistas comenzaron a dejar pistas a través de las redes sociales, de lo que parecía ser su primera unión musical.

A través de Twitter y de Instagram, el artista malagueño y el artista colombiano se intercambiaron una serie de mensajes no dejaban lugar a dudas: había una colaboración en camino. No obstante, no quisieron dar más detalles, hasta este lunes, cuando se mezclaron entre el bullicio y el tráfico madrileño para inundar Madrid con su música.

Para sorpresa de todas las personas que este lunes por la tarde se encontraban en Plaza España de Madrid, de repente se vieron involucrados en lo que parecía ser el rodaje de un videoclip, protagonizado por Pablo Alborán y Sebastián Yatra.

Pablo Alborán con Sebastián Yatra es algo que necesito y me urge pic.twitter.com/lGBDTens0O — An💫 (@Yatramendes) June 27, 2022

Acompañados por un piano doble situado en medio de Plaza España, Pablo Alborán y Sebastián Yatra interpretaron por primera vez su colaboración, de la que aún se desconoce el título, ante una multitud de personas que se agolparon en la céntrica plaza de Madrid para ver a sus ídolos.

A través de las redes sociales, rápidamente se viralizaron varios fragmentos de la actuación sorpresa de ambos artistas. «Que te iba a perder tan fácil yo no lo sabía, este amor paso tan rápido como esta vida», es uno de los fragmentos de la letra que ha unido a Sebastián Yatra y a Pablo Alborán en una misma canción.

Por otro lado, de momento también se desconoce la fecha de lanzamiento de esta balada. No obstante, debido a las pistas que el malagueño ha dejado a través de sus redes sociales, todo apunta a que verá la luz mucho antes de lo que sus fans se esperan.