Santiago Segura explica la razón de su paso por el hospital

Santiago Segura sigue tratando de recuperar su salud después de que el pasado día 28 de diciembre alarmase a todos al publicar una foto desde el hospital. El actor y director de cine ha contado cómo está todo después de aquel día y cuál fue el motivo.

Muchos pensaron que se trataba de una broma, pero la casualidad quiso la cita médica coincidiese con el Día de los inocentes. «Solo ha sido una ecoendoscopia (y no se ve nada «chungo» parece)», aclaró a sus seguidores en redes sociales.

La “inocentada” de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 28, 2023

Para poder entender el proceso médico por el que ha pasado el madrileño, según la Clínica Universidad de Navarra, una ecoendoscopia es «la visualización directa del interior del esófago, estómago, duodeno, recto y sigma. La visualización ecográfica del interior de su pared, así como las estructuras que rodean a estas vísceras (mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica)».

Ante el interés por su salud, el director de Padre no hay más que uno ha querido calmar a todo el mundo a través de la revista Pronto. «Llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema», ha dicho en la citada publicación. Pese a que se trata de molestos problemas de estómago, nada le impide seguir con su trabajo habitual con sus exitosas películas familiares.

No es la primera vez que Santiago Segura habla de sus problemas de salud, ya confesó a su amigo Pablo Motos todo lo que le estaba pasando en su última visita a El Hormiguero. Según contó, sufre problemas de salud desde hace meses debido a que su páncreas «no crea suficientes enzimas».

Por desgracia la dieta y el tratamiento al que se ha sometido en los últimos meses no han servido de nada y ahora tendrá que seguir con las pruebas para que los médicos puedan descubrir qué le está pasando, motivo por el que pasó por el hospital recientemente.

Otra de las consecuencias es que ya no cambia de peso para sus personajes, algo que era habitual en él para interpretar personajes como el de Torrente. En el pasado era habitual que engordase más de 30 kilos para meterse de lleno en los personajes a los que interpretaba, una práctica que años después le podría estar pasando factura en forma de problemas de salud.