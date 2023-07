Santiago Segura: la dieta con la que llegó a perder 40 kilos

Santiago Segura se presenta este lunes 3 de julio en el plató de El Hormiguero para concluir la temporada del programa junto a todo el equipo. Un encuentro con Pablo Motos donde se sienta para hablar de los nuevos proyectos profesionales en los que se ha embarcado, trabajos con los que ha dado un cambio radical en muchos aspectos si se compara con sus producciones pasadas.

Tal y como ha explicado en varias intervenciones, tras interpretar su icónico papel de Torrente, ha tenido que verse sometido a una estricta dieta por cuestiones de salud. Una pérdida de peso completamente notoria y cuyo camino para llegar hasta la meta no ha sido nada fácil.

«Estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones», explicaba en una de sus entrevistas para El Hormiguero. «Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio», reconocía.

«He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven», confesó. Unas palabras con las que explicó que su secreto para peder peso ha sido escoger muy bien la comida que come y hacer ayuno intermitente.

«Yo en mi mente digo ‘no me voy a pasar como me pasaba antes’, que comía bollería industrial o cualquier mierda. Ahora digo ‘si hay algo que esté espectacular, me paso», admitió en el programa. Asimismo, respecto al ayuno que realiza, ha explicado que ha llegado a estar hasta un día y medio sin comer nada.

«No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas», confesaba. «En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello», explicaba ante la atenta mirada de todos. Eso sí, quiso volver a dejar claro que, aunque a él le funciona este método, «no es recomendable para todo el mundo».