El secreto de Sandra Pica en ‘Secret Story’ ha quedado al descubierto. Este miércoles Telecinco emitió una nueva entrega del reality, conducida por Lara Álvarez, en la que la concursante catalana vio cómo su secreto salía a la luz sin poder hacer nada para impedirlo.

Fueron los Gemeliers, quienes apostaron que Sandra Pica era la autora de la frase: “En la infancia me llamaban bola de sebo con patas”. De esta forma, una vez más los hermanos sevillanos acertaron, por lo tanto, la concursante les tuvo que entregar su esfera.

Sandra Pica aprovechó la ocasión para sincerarse sobre su infancia, y el bullying que sufrió durante años, para concienciar a los seguidores más jóvenes del programa sobre el daño que se puede hacer con este tipo de violencia.

Los Gemeliers han acertado el secreto de Sandra ¿Os lo esperábais? #SecretUH7 pic.twitter.com/5s6wWQdJKe — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 6, 2021

«Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas. Era un secreto en el que no quería entrar porque me daba un poquito de vergüenza tocar ese tema», expresó Sandra Pica.

La ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’, recordó que: “Esto puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según que cosas, porque es algo que pasó y que sufrí durante 7 años de mi vida».

Y aseguró que el bullying que sufrió, le había dejado secuelas que a día de hoy todavía perduran en ella: «A día de hoy sigo teniendo una inseguridad y una falta de autoestima muy grande por eso», confesó la concursante. «La gente debería saber el daño que puede llegar a hacer con las palabras que suelta por la boca», añadió.