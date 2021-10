El pasado jueves 30 de septiembre Telecinco emitió una nueva gala de ‘Secret Story’, la famosa casa de los secretos que se ha convertido en una de las grandes apuestas de la temporada. Una velada donde la audiencia fue testigo de como Adara Molinero se convertía en la nueva concursante de pleno derecho del programa, de como Miguel Frigenti era el tercer expulsado de la edición y del tenso cara a cara entre Sandra Pica y Cristina Porta.

Con la intención de calmar las cosas entre ellos y conseguir una mejor convivencia, la dirección del programa decidió juntar a ambas concursantes, intentando descubrir cuál era el motivo de su mala relación. Recordemos que la periodista deportiva se dio a conocer hace unos años cuando protagonizó una relación con el exfutbolista del Real Madrid Borja Mayoral y este mismo verano Sandra Pica ha protagonizado varias portadas en las revistas del corazón al ser vista en un yate junto al futbolista.

Sandra, sobre Cristina: «Hay veces que ella saca una soberbia y una superioridad que hace que me aleje de ella» #SecretGala3 pic.twitter.com/iXMbObzqMB — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) September 30, 2021

Sin embargo, parece ser que esas imágenes no sentaron del todo bien a Cristina Porta precisamente por su inminente entrada al reality. En una conversación con Luca Onestini, la periodista se sinceró sobre lo que pensó al ver las imágenes. «Me van a meter a Sandra, porque ahí está el nexo en común», apuntaba. «Yo he terminado mal, pero ella (Cristina) ha terminado peor», señaló posteriormente Pica sobre la relación de Porta.

Al respecto, la dirección del programa preguntó a ambas sobre si este era el motivo de su mala relación, pero Sandra Pica lo tuvo claro. «Mi enemistad con Cristina no va por ahí. Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo que su novia estuvo presente. A mí su amigo me juzga por mi pasado. Y pasado tenemos todos pero yo no lo haría. Por respeto sobre todo a su expareja, que es un chico genial que no tiene nada que ver con esto», declaró la expareja de Tom Brusse.

Por su parte, Cristina quiso ser sincera y explicó el por qué de su enfado con Sandra. «Hace tiempo que no estoy con mi ex y le respeto. Esa coletilla para mí sobra, pero ella puede decir lo que quiera. Mi pasado era público, pero yo no he vendido nada con mi ex y me gustaría que siguiera así», señaló visiblemente incómoda por el tema. «Hay momentos que ella llega un punto que saca una soberbia, una prepotencia y un aire de superioridad que es lo que me aleja de ella», señaló Pica al respecto. Lo que está claro es que la convivencia entre ambas no va a ser nada fácil.