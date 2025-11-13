Sandra, impactada tras la confesión de Juanpi en ‘La isla de las tentaciones 9’: «Me atrae su madre»

La pasada noche del 12 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 9. El popular formato acaba de aterrizar en la cadena y lo ha hecho como uno de los estrenos más esperados de la temporada. Por ello, y con tres entregas semanales, anoche, el público tuvo la oportunidad de ver la primera hoguera de la edición. Un encuentro donde las emociones no faltaron en ningún momento. Pero, sin lugar a duda, una de las grandes protagonistas fue Sandra, una de las participantes. Y es que, la joven tuvo que ver todo lo que había hecho y dicho su pareja, Juanpi, en la villa.

«Está jugando conmigo», le comentaba a Sandra Barneda, que se encontraba en la hoguera. La participante vio como su novio jugó al juego de ‘Yo nunca’. Una prueba donde el hombre dejó atónita a Sandra con algunas de sus frases. «Yo nunca me he puesto cachondo en Villa Montaña» o «Yo nunca le he sido infiel a mi novia», fueron algunas de las preguntas. Pero, lo que jamás se imaginó la soltera fue lo que diría Juanpi de su madre. «Yo nunca me he sentido atraído por un familiar de mi pareja», preguntaron. «A mí la madre nada más», dijo él. Una confesión que dejó a la andaluza de piedra. «¡Va a hablar así de mí y de mi familia! ¡Eres un desgraciado!», gritó enfadada.

Sandra se muestra muy indignada en la primera hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9’

Lejos de quedar aquí, Sandra vio cómo Juanpi confesaba que su novia «le cansa tela» y que está «quemado» de la relación. Unas imágenes que dejaban a la joven estupefacta. «¡De mi c*** te vas a reír cuando me vas disfrutando! ¡Tiene el corazón podrido!», comentó ella muy dolida. Asimismo, conforme fueron avanzando las imágenes, la joven vio como él aumentaba su complicidad con Érika, una de las tentadoras.

Juanpi explicaba que había tenido muchas discusiones con su novia antes de ir a República Dominicana. Una serie de confesiones que dejaban a Sandra muy dolida y con lágrimas en los ojos. «Es un mentiroso. Miente más que habla», le dijo ella Sandra Barneda. Pero, si ya la situación era bastante tensa, todo empeoró cuando vio el momento en el que él invitó a la tentadora a su habitación.

Sandra se sincera sobre su relación: «No lo aguanto más»

«Yo no he metido en la cama a nadie… estoy flipando. Se la quiere meter a la otra y encima pone excusas», comentó ella. Sandra no tuvo reparos en dejar claro que no quería tener una pareja así. Pues, para ella, él no era el hombre que quería tener en su vida. «Lo quiero dejar ya. No quiero estar con él», manifestaba.

«Tiene la churra más caliente que la hoguera, Sandra», le dijo a la presentadora. Al escucharla, Sandra Barneda le recordó que la experiencia de La isla de las tentaciones 9 no había hecho sino comenzar. De hecho, acudieron al formato con el objetivo de poner a prueba su relación. «¿Te parece poco? No lo aguanto más», dijo ella. «Si Juanpi sigue así, prefiero estar sola, con diez gatos o veinte. Pero, yo no quiero tener un amor que sea así. Prefiero estar sola», comentó en uno de lo totales.