Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Sálvame después de unas semanas vacaciones que ha aprovechado para descansar y volver así más fuerte que nunca. En el programa se comentaron varios temas, como la marcha de Carmen Borrego entre lágrimas o los problemas por los que está pasando la familia de Antonio David Flores, Rocío Flores y Olga Moreno. El presentador aprovechaba para dedicarle unas palabras a esta con los que ha sido muy crítico.

Olga Moreno quiere rehacer su vida y mudarse a Madrid con su actual pareja Agustín Etienne, hace unos días saltaba la noticia de la conversación de esta hacia su expareja Antonio David pidiéndole que su hijo David Flores abandonase la casa de Málaga. Una noticia que ha sorprendido mucho pues la familia siempre se ha mostrado muy unida. La colaboradora de Fiesta, Makoke, aseguraba en directo que Rocío Flores estaba harta de escuchar los méritos que Olga Moreno se ponía por cuidar del joven, fue a su casa, y se lo llevó con ella.

Jorge Javier, al enterarse de la noticia, mandaba una advertencia a la sevillana desde Sálvame: “Toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras y es incapaz de sentarse en un plató de televisión para defender cualquiera de sus teorías porque han sido absurdas”, comenzaba diciendo. Además, añadió: “No habla porque está acojo**** por el ser. Ve que está a punto de pasarle lo mismo que a Rocío Carrasco y no es una mujer valiente. No le tiene miedo al ser, sino a Rocío Flores, le teme más a Rocío que a su ex”, sentenciaba el presentador.

El catalán siempre se ha mostrado muy serio con Olga Moreno al no creerse sus palabras. De hecho, está seguro de que esta ha estado engañando a la gente con cada cosa que decía, empezando por el amor que siente por los hijos mayores de su expareja, con los que por el momento no quiere tener ninguna relación: “Rocío Flores es mucho más peligrosa porque prefiere machacar a Olga Moreno que dejar en duda a su padre”, afirmaba.