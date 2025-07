Salen a la luz unos polémicos audios de la hermana de Michu contra su madre: «Es una asquerosa»

Hace varias semanas, la prensa del corazón se vio consternada al conocer la noticia de la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su hija Rocío, a los 33 años. Desde entonces, hemos visto en varias ocasiones tanto a Inma como a Tamara, madre y hermana de la fallecida, en varios platós de televisión. Lo han hecho para cargar contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. Hasta tal punto que la joven acabó entre lágrimas en un plató al no dar crédito a lo que estaba escuchando. Sobre todo porque, en mitad de esta polémica, está la pequeña Rocío de 8 años que acaba de perder a su madre. Lejos de que esta situación tan tensa y desagradable se acabase, la polémica sigue su curso. En esta ocasión, tiene como protagonista no solamente a la hermana de Michu, sino también a la madre de ambas.

En el programa TardeAR, han querido sacar a la luz unos polémicos audios en los que Tamara no tiene reparos a la hora de cargar contra su madre. Entre otras cuestiones, llegó a llamarla «envidiosa» y «asquerosa». En uno de esos audios, se puede escuchar cómo la hermana de Michu explica que Inma, la madre de ambas, «no estuvo en el entierro» y que “se quedó con Rocío”. Y añade: «Ella no ha visto a mi hermana. La que se lo ha tragado todo he sido yo». Acto seguido, Tamara fue mucho más allá: «Ella sabe lo que dice, lo que no dice, lo que pasa es que no está bien. Mi madre está con tratamientos, se inventa las cosas». Lejos de que todo quede ahí, tras salir a la luz esos audios, podíamos escucharla decir lo siguiente: «A mí nunca me ha podido tragar, nunca me ha podido ver, pero porque yo soy más distante».

«Ella es una egoísta en ese aspecto. Hablando mal de una hija, eso no lo haría yo en la vida. Se calla, deja a su hija en su sitio… Es que es una asquerosa, es que es una asquerosa y una envidiosa», asegura la hermana de Michu en esos polémicos audios que han visto la luz gracias a TardeAR. Pero no todo queda ahí.

Tamara ha dado a conocer que a Inma, su madre, «no le ha dolido la muerte de su hija»: «Ella tiene que dar por culo porque es así y ya está. Lo mejor es pasar, yo paso porque mi madre después por detrás habla del salseo. Mi madre tiene la lengua muy larga y yo aguanto mucho. Me callo, porque tengo 40 años y ella tiene 60 y paso».

Pero no todo queda ahí, puesto que, en esos audios, sale a la luz que Inma no dudó un solo segundo en denunciar a Tamara: «Hacer la vida imposible a las hijas. Mi hermana ha estado muy harta, muy quemada. Yo lo que no quería era que me faltara mi hermana porque yo con mi hermana me quitaba a mi madre de encima también». Y añade: «Ya cuando sea vieja la meto en un eso y fuera y ya está». ¡La polémica está servida!