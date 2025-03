El pasado jueves 6 de marzo, los más fieles de seguidores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar del esperadísimo estreno de esta edición. De esta forma, pudimos ver cómo la gran mayoría de concursantes tuvieron la oportunidad de saltar del helicóptero. Un gesto con el que daban por comenzada su aventura. Montoya lo hizo el pasado domingo, durante la emisión de la primera gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. El turno de Anita Williams y Manuel González iba a haber sido el pasado martes en Tierra de Nadie, pero un terrible temporal que azotaba los Cayos Cochinos impidió que esos saltos pudiesen realizarse. A pesar de todo, este jueves 13 de marzo, los espectadores de Supervivientes 2025 verán cómo Anita y Manuel comenzarán su aventura y se reencontrarán con Montoya. Recordemos que el de Utrera lleva varios días viviendo completamente solo en Playa Misterio. ¡Pero todo va a cambiar de manera radical!

Va a ser uno de los momentos más esperados de la nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Sobre todo por las ganas que teníamos de ver ese reencuentro el pasado martes. Aun así, recordemos que los nuevos concursantes de Supervivientes 2025 tuvieron la oportunidad de hablar en directo con Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, Anita Williams confesó que actualmente no había ningún tipo de relación con Montoya. Eso sí, aclaró que seguía enamorada de él, pero también era consciente de que hacían muchísimo daño. En cuanto a Manuel González, reconoció que tenía muchísimas ganas de disfrutar de la aventura y que no le importaba en absoluto tener que compartir esta experiencia con Anita y con Montoya. Como no podía ser de otra manera, muchos programas de la cadena han comentado los fichajes de los ex participantes de La isla de las tentaciones 8, pero también han confesado cómo creen que actuarán cuando se vean las caras con Montoya.

Un claro ejemplo lo encontramos en TardeAR. De esta forma, Kike Quintana ha dado a conocer la estrategia que podría llevar a cabo Manuel González después de que el pasado martes se mostrase de lo más conciliador con el de Utrera. «Manuel es muy inteligente y ha pasado por muchos realities», comenzó diciendo el tertuliano.

Por si fuera poco, el sobrino de Ana Rosa Quintana fue mucho más allá: «Sabe que hay que arrimarse a caballo ganador y sabe que Montoya es caballo ganador. Y va a ganar más cerca de Montoya que cerca de Anita». Una opinión en la que estuvieron de acuerdo no solamente muchos colaboradores del programa, sino también gran parte de la audiencia.

El colaborador de TardeAR quiso hacer hincapié en cómo actuará el gaditano en Supervivientes 2025: «Lo que va a hacer Manuel es llevarse bien con Montoya, le va a contar todo lo de Anita y cuando lo tenga aquí -comiendo de su mano-, va a coger y se lo va a comer». Fue entonces cuando Boris Izaguirre aprovechó la oportunidad para dar a conocer su predicción para este año: «Montoya va a ganar Supervivientes».