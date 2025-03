No es ningún secreto que la octava edición de La isla de las tentaciones ha sido una de las más sorprendentes y que más éxito ha cosechado en cuanto a datos de audiencia se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Pero si hay una pareja que ha destacado por encima del resto ha sido la formada por Anita Williams y Montoya. La catalana y el andaluz se conocieron durante su participación en El Conquistador, programa que se emitía en La 1 de Televisión Española. Tras poco más de un año de relación, ambos tomaron la firme decisión de poner rumbo a la República Dominicana para poner a prueba su amor. Ninguno de los dos era consciente de todo lo que iban a llegar a vivir durante su participación en el reality presentado por Sandra Barneda. ¡La vida les ha cambiado de forma verdaderamente drástica, tanto a nivel personal como profesional!

Tras haber puesto punto y final a su paso por La isla de las tentaciones, puesto que ya se emitió su reencuentro tres meses después de la experiencia, Montoya se ha convertido en concursante de Supervivientes 2025. De hecho, el pasado domingo 9 de marzo tuvo la oportunidad de saltar del helicóptero para poner rumbo a Playa Misterio, alejado del resto de sus compañeros. Pero no todo quedó ahí, ya que la organización del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras tenía una sorpresa preparada para los espectadores. ¿En qué consistía? En la confirmación de Anita y su tentador, Manuel González, como participantes de Supervivientes 2025. Es más, su salto del helicóptero estaba previsto para el pasado martes 11 de marzo. A pesar de los esfuerzos, como consecuencia del temporal que estaba azotando la zona, ninguno de los dos pudo cumplir su cometido. Aun así, sí que pudieron hablar en directo con Carlos Sobera.

Anita Willliams se ha sincerado como nunca sobre cómo cree que va a ser ese esperado reencuentro con Montoya, su ex pareja, en Honduras: «No he pensado cómo será la convivencia… prefiero que todo fluya, es impredecible», comentó al presentador de las galas de los martes de Supervivientes 2025.

Lejos de que todo quede ahí, la catalana quiso ofrecer la última hora sobre la relación que actualmente mantiene con el de Utrera: «No estamos saliendo», aclaró, y fue más allá: «Después del reencuentro, hemos seguido teniendo contacto, bueno y malo. Los dos nos queremos mucho, pero no es sano».

De esta manera, la ex participante de La isla de las tentaciones 8 quiso aprovechar la ocasión para sincerarse con Carlos Sobera sobre este asunto: «No vengo pensando en el amor, eso es imposible ya. Pero no significa que no siga enamorada, porque sí lo estoy. Se me hace muy difícil olvidarlo porque lo he querido muchísimo».

Por si fuera poco, Anita Williams quiso explicar que quiere aprovechar la oportunidad de participar en Supervivientes 2025 no solamente por vivir la experiencia, sino para que la gente pueda conocerla realmente. «Estoy más fuerte que nunca, vengo a darlo todo e intentar retarme a mí misma cada día», aseguró, visiblemente emocionada.