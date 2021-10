El secretismo a la hora de anunciar los invitados de ‘Sábado Deluxe’ provoca que incluso en otros programas de Telecinco se hagan apuestas sobre los nombres. El último ejemplo es el de Joaquín Prat, que ha lanzado el nombre de Kiko Rivera como entrevistado.

El hijo de Isabel Pantoja, que se encuentra centrado en la composición de nuevas canciones, ha tenido tiempo para ver los programas de Mediaset y comprobar lo que se dice sobre él en ellos. Todo comenzó con la aparición de Isa Pantoja, su hermana, en ‘El programa de Ana Rosa’.

El dj no dudó en cargar con dureza después de que su hermana adoptiva le mandase un claro y duro mensaje: «Tú no eres más que nadie ni eres más que yo. Estoy harta y no voy a permitir que se me machaque». Esta polémica llegó tras una entrevista en la que Kiko llegó a decir de ella que no «tiene ni oficio ni beneficio».

El marido de Isabel Pantoja, muy activo en redes sociales, no dudó en contestar en Instagram al programa. «¿Os paso a todos todo lo que dijo de mi abuela madre y tal? Lo que pasa que todo lo que digo yo o hago yo… vosotros mismos lo hacéis más importante. Irse al carajo Telecinco! Sé de buena fe que estáis cortitos. Pero no mintáis. Y a mi hermana mejor no le digo nada….Porque si no…».

El presentador responde

Joaquín Prat, molesto por los duros ataques también quiso responderle ante las cámaras. «El sábado se sienta en el plató de al lado, ¿o no? Bueno, ya lo veremos. ¡Con los cortitos!», decía insinuando que sería el próximo invitado de ‘Sábado Deluxe’.

Por el momento no se ha podido confirmar que sea el marido de Irene Rosales el próximo protagonista, pero no es el único enfrentamiento que ha vivido en las últimas horas con programas de Mediaset. Con ‘Sálvame’ se enzarzaba tras ser acusado de una posible deslealtad a su pareja.

«Desde luego chicos estáis perdiendo tono ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo», comenzó diciendo en su cuenta de Instagram. Esta frase se refiere a la crisis de audiencia que vivió el programa durante el verano al verse superado por la serie ‘Tierra Amarga’.

«No me llaméis más que no voy a ir… Pero no mintáis anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo y el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición, ¿pasa algo?», sentenciaba.

Con esto, el propio Kiko Rivera deja claro que ha sido tentado por la productora de ‘Sábado Deluxe’ para sentarse en el plató, aunque no parece que haya acuerdo por el momento. El programa, que abandonó los viernes por necesidades de programación, todavía no ha anunciado el invitado de esta semana.