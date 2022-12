‘Sábado deluxe’ anuncia el invitado que no gustará a Kiko Matamoros

Tras la gran noche que se vivió la semana pasado con la visita de Alba Carrillo, llena de reproches para Jorge Pérez, Sábado deluxe regresa esta noche con un nuevo personaje. El invitado dará mucho que hablar y seguro que Kiko Matamoros estará pendiente de lo que se diga en plató.

El colaborador de Sálvame no estará presente en plató debido a que está en Dubai acompañando a su pareja, Marta López Álamo, por su trabajo como modelo. Vía exclusiva, la pareja confirmó hace solo unos días que se casará el próximo mes de junio en una boda muy esperada.

Aunque la atención se estaba centrado en la pareja, el equipo del Deluxe ha querido echar leña al fuego y ha decidido invitara, precisamente esta semana, a Makoke al plató. La exmujer de Kiko se someterá al polígrafo de Conchita.

¡Atención! ¡Mientras Kiko Matamoros anuncia su boda con Marta desde Dubai…Mañana Makoke se somete al poliDeluxe! ¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/JEXU23edbw — Deluxe (@DeluxeSabado) December 16, 2022

Será el tercer matrimonio para Matamoros, después de pasar por el altar con Marián Flores y la propia Makoke. En cambio, para Marta será su primera boda, aunque tendrá que hacer frente a las críticas y polémicas que seguro surgirán.

La invitada de Sábado deluxe, en un avance emitido durante la tarde del viernes en Sálvame, adelanta hablará de todo y sobre todos: «No le tengo miedo a nadie, ni nadie». Anunciaba que no ha vetado «ninguna pregunta, no veto a nadie y vengo aquí a pecho descubierto».

No duda en dejar claro que «a Kiko no le gusta que haga nada en televisión» y dice muy convencida «que le gustaría verme fuera de televisión». Desde el plató se llegó a insinuar que su exmarido habría tratado de impedir que trabajase en programas de la cadena.

El plató fuerte de #SABADODELUXE esta semana es el PoliDeluxe de Makoke #yoveosálvame pic.twitter.com/YSTXL71lgc — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 16, 2022

Tampoco faltará mención sobre Óscar Córdoba, su nuevo novio, con el que s

Sobre su pareja dice que está viviendo un gran momento. Dice estar estar sintiendo «cosas que no ha sentido nunca antes» y «que ha llegado a su vida «como un huracán».

«No estoy pasando un buen momento económico y hago tetris para llegar a fin de mes», dijo sobre su situación económica, de la que se ha hablado mucho. Además, negó que no quisiera vender la casa que obtuvo tras el divorcio con Kiko Matamoros por no perder su estatus.