Rosalía visita por sorpresa a niños con cáncer ingresados en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Desde su salto a la fama con El Mal Querer en el pasado año 2018, Rosalía es una de las artistas más populares de nuestro país tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Su último álbum MOTOMAMI fue un fenómeno musical en todo el mundo. Ahora, poco más de dos años más tarde del lanzamiento de su último disco, la cantante ha tenido un gesto que ha conmovido a todos sus seguidores.

Sus fans esperan que, tras tanto tiempo sin sacar música nueva, la joven esté trabajando en algún nuevo proyecto. Pero la artista ha querido sacar un rato de su tiempo para visitar por sorpresa a los niños de la planta de oncología infantil del hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

Fue el pasado lunes 22 de abril cuando la catalana acudió a saludar a los niños pacientes de cáncer del Pediatric Cancer Center Barcelona del hospital de Esplugues de Llobregat. Ha sido el propio centro hospitalario el que ha publicado un vídeo acerca de esta visita de la cantante de Despechá junto al que han escrito: «Hay visitas que son excepcionales, como la de Rosalía este lunes en una planta de hospitalización del Pediatric Cancer Center Barcelona».

Rosalía ha conmovido a sus seguidores mostrando este lado tan solidario de ella. En el vídeo podemos ver como los diferentes pacientes se llevan la sorpresa al ver que la cantante entra en su habitación. La artista estuvo firmando autógrafos o incluso hablando por videollamada con familiares o amigos de los pacientes. Además, quiso cantarles una de las canciones más famosas del álbum que le dio la fama, Di mi nombre.

El romance de Rosalía con Hunter Schafer

En el pasado año 2019 se vio muy frecuentemente a la actriz de Euphoria y a la cantante de Malamente juntas por Los Ángeles. Tras los rumores que especulaban que la canción Tuya de la cantante tratara sobre la actriz, ha sido la misma quien lo ha confirmado en una reciente entrevista para la revista GQ.

Hunter Schafer confirms to GQ that she dated Rosalía for about five months in 2019.

She says the two are friends now: “She’s family no matter what.” pic.twitter.com/TDZjT02ijZ

— Pop Crave (@PopCrave) April 2, 2024