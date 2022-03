Rosalía es imparable. Tras más de tres años de esperar, el pasado 18 de marzo la artista publicó ‘Motomami’, su nuevo álbum de estudio y uno de los discos más esperados del año. Un disco con el que se ha vuelto a consagrar como una estrella de la música a nivel mundial, y con el que está rompiendo todos los récords.

Las expectativas ante el lanzamiento de ‘Motomami’ eran altas, pero tras su publicación, las ha superado todas, así como también se ha vuelto a superar a sí misma una vez más. Rosalía está haciendo historia en las plataformas de streaming, con lo que muchos ya catalogan como ‘el mejor disco del año’.

Una vez más, el éxito de Rosalía ha ido mucho más allá de nuestras fronteras. La crítica internacional ya se ha rendido ante ‘Motomami’, y las cifras cosechadas en menos de una semana, lo confirman.

Después de 3 años hoy me hace muy feliz tener Motomami en las manos. Gracias por la espera, le he puesto el corazón entero y cuando vosotrxs lo oís es cuando se completa. GRACIAS GRACIAS GRACIASNX TANTO AMOR Y APOYO A MI MÚSICA❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NVWasUlogW

‘Motomami’ ha conseguido una puntuación de 95 sobre 100 en el portal Metacritic, basado en las reseñas de 13 medios de renombre internacional. De esta forma, la artista tiene el disco del año según la crítica internacional, y eso que todavía estamos en marzo.

Medios como The New York Times o la revista Rolling Stones, catalogan el nuevo disco la catalana como una obra maestra, destacando su capacidad de sorprender, de mezclar géneros y de seguir innovando con cada uno de sus trabajos, haciendo posible lo que en principio parece imposible.

Vanguardista y experimental son otros de los dos adjetivos con los que definen el nuevo disco de Rosalía, siendo además, el mejor debut de un disco en español en plataformas de streaming como Apple o Amazon Music, mientras que en Spotify, tan solo le supera ‘El último tour del mundo’ de Bad Bunny.

Número uno de ventas en España, 16 canciones en el top 50 de Spotify de nuestro país y el mejor debut a nivel global de una artista femenina en español. Sin duda, el 2022 es el año de Rosalía, y ‘Motomami’, el disco del año. El éxito de la catalana, al igual que su talento, no tiene fin.

.@rosalia’s #MOTOMAMI earns the biggest debut for a female Spanish album in Spotify history.

— chart data (@chartdata) March 19, 2022