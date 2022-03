Finalmente, tras una larga espera, el mundo ha podido disfrutar del nuevo proyecto discográfico de Rosalía. Tres años de duro trabajo fue lo que le tomó a la artista catalana el crear esta nueva producción, pero, sin lugar a duda, todo trabajo bien hecho tiene su recompensa. Por ello, y para cerrar con broche de oro un día tan especial en su carrera, la artista realizó un concierto de presentación de ‘Motomami’ en Tik Tok el día de su lanzamiento.

Tal cómo anunció en un breve vídeo, grandes personalidades del mundo de la música y el entretenimiento no se han querido perder esta actuación, entre ellas, Ibai Llanos, Camilo, Lele Pons, o su pareja, Rauw Alejandro. Todo ello sumado al increíble espectáculo que realizó Rosalía, donde volvió a romper todos los esquemas con un show en el que no han faltado los cambios de escenografía.

Rosalía interpreta «Bizcochito» para TikTok en la presentación de su álbum #MOTOMAMI pic.twitter.com/bjtq7OK95a — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) March 18, 2022

Como si estuviera recreando varios videoclips, la artista ha conquistado a los usuarios de la aplicación con sus coreografías y numerosos outfits. Además, cabe destacar que en los temas ‘Bizcochito’, ‘G3 N15’, ‘Diablo’ y ‘Abcdefg’ ha sorprendido al presentarse con el pelo rojo, al igual que hizo para el videoclip de ‘Chicken Teriyaki’.

Mientras, para la presentación de temas como ‘Candy’, decidió apostar por su melena oscura habitual y jugar con un fondo monocolor. Asimismo, y para sorpresa de los fans, en ‘La Combi Versace’ tampoco ha faltado Tokischa a pantalla partida, quien colabora con Rosalía en este tema.

Eso sí, para la actuación de ‘LA FAMA’ los fans no han corrido con la misma suerte, pues The Weeknd no pudo acompañarla. Pero, la artista logró cerrar el espectáculo maravillosamente, demostrando el por qué es una de las cantantes más importantes y sonadas del momento a nivel mundial.