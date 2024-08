Rosalía confirma y muestra que todavía tiene un tatuaje en honor a Rauw Alejandro

Hace un año, Rosalía se subió por última vez a un escenario para cerrar por todo lo alto su exitoso Motomami World Tour. Una gira musical con la que sumó todo tipo de hitos y con la que dejó claro el por qué es una de las artista femeninas más sonadas de la industria.

Desde entonces, poco más se ha podido saber de la catalana. La cantante se ha marchado a Los Ángeles (Estados Unidos) con el objetivo de desconectar y trabajar en su nueva música. Un tiempo de desconexión que parece estar llegando a su final.

Según las pistas que ha ido dejando caer la cantante, el próximo 15 de agosto habrá nueva música. Además, y por si fuera poco, conectó en directo desde sus redes sociales para hablar un poco con sus queridos fans. Fue así, mientras se hacía la manicura y hablaba de diversos temas, que los seguidores se percataron de algo.

Pues, en un momento determinado, Rosalía se levantó y se le pudo ver el tatuaje que tiene debajo del pecho (en la zona superior de las costillas). Una marca con tinta en su piel que se realizó, en el pasado, en honor a su ex pareja: Rauw Alejandro.

Recordemos que ambas estrellas vivieron uno de los romances más sonados de la industria musical. Aunque, al principio apostaron por mantener su relación en privado, con el tiempo se les hizo imposible no gritarle a los cuatro vientos lo mucho que se amaban.

Sin embargo, y como es bien sabido por todos, el pasado 2023 la pareja hizo pública su ruptura. Rosalía y Rauw Alejandro tenían planeado pasar por el altar, pero, algo sucedió que terminó separando sus respectivos caminos.

Hasta la fecha, ninguno de los dos protagonistas ha dado explicaciones respecto a su inesperada y abrupta separación. Pero, fueron muchos los rumores que señalaron una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño.

Sea como sea, lo cierto es que Rosalía ha sabido sanar las heridas y ha rehecho su vida sentimental junto al actor Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear. Por ello, no es de extrañar que a los fans de la intérprete de SAOKO les haya sorprendido que no se haya quitado el tatuaje que se hizo por Rauw Alejandro.

Rosalía nos ha dejado ver en un directo de hoy que sigue teniendo el tatuaje de rauw 💔

New Woman, la nueva canción de Rosalía

Dicen que lo mejor tarda en llegar y Rosalía lo sabe muy bien. Por ello, la joven no ha dudado en finalizar de una vez por todas su sequía musical. Para sorpresa de sus seguidores, la catalana lanzará al mundo su nuevo tema el próximo 15 de agosto y lo hará de la mano de Lisa.

Presentado bajo el título de New Woman, ambas estrellas han unido sus voces para dar forma a un sencillo que promete no dejar indiferente a nadie. Un lanzamiento muy esperado con el que la motomami regresa pisando fuerte.