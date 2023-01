Rosalía anuncia la fecha de lanzamiento de ‘LLYLM’, su nuevo single

Rosalía está de vuelta. Con la llegada del 2023, la artista catalana ha puesto fin a la era MOTOMAMI, y parece que ya tiene todo preparado para su nueva etapa musical. Por lo menos, ya hay un nuevo single a la vista, con fecha de lanzamiento incluida.

A través de sus redes sociales, Rosalía ha anunciado de fecha de estreno de LLYLM, su nuevo single. Se trata de la primera canción que la artista lanzará de esta nueva etapa musical que está a punto de comenzar. Una canción muy esperada por sus fans, después de haber compartido varios adelantos a través de las redes sociales.

Fue el pasado 5 de enero, cuando la cantante publicó a través de su cuenta de Tik Tok un primer adelanto de LLYLM, sin embargo, lo borró tan solo horas después. Pero ya era tarde, sus seguidores se encargaron de compartir el vídeo en Twitter, que no tardó en volverse viral.

JAN 27 — R O S A L Í A (@rosalia) January 18, 2023

Unas semanas después de lanzar varios adelantos a través de sus redes sociales, la artista ha compartido la fecha de lanzamiento de su nuevo single. «JAN 27», ha sido el escueto mensaje que ha escrito como referencia la fecha en la que su nueva canción verá la luz: el próximo 27 de enero.

LLYLM, abreviatura de Lie Like You Love ME, podría convertirse en su segunda canción de la artista cantada íntegramente en inglés, tal y como ocurrió con I Still Love You en el año 2013. Un tema que se presenta como uno de los grandes éxitos de esta primera mitad de año.

Tal y como ocurrió con Despechá en el mes de julio del año pasado, el nuevo single de Rosalía ha creado una gran expectación, sobre todo por ser la primera canción de la nueva etapa profesional de la artista, tras el éxito mundial de su anterior trabajo discográfico.