Rocío Flores vuelve a Telecinco ¿con veto a Terelu Campos?

La temporada de De Viernes ha comenzado con uno de los grandes bombazos de la temporada en el mundo del corazón, gracias a una entrevista a Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco (con la que no tiene relación hace años). Tras conceder una entrevista grabada hace siete días, en la que sólo Santi Acosta le podía preguntar, esta semana se tendrá que sentar en un plató en directo y con varios colaboradores. Entre ellos estará Lydia Lozano (ex de Sálvame) y existe el morbo de que pueda estar Terelu Campos, amiga íntima de su madre.

Una vez se van levantando los vetos de la cadena, personajes como Gloria Camila Ortega, Olga Moreno o la propia Lydia han comenzado a desfilar por los pasillos de Fuencarral. En su caso, Rocía hace tres años que dejó de aparecer en revistas y televisión, abandonando su colaboración semanal en El programa de Ana Rosa. En este tiempo ha estado centrada en sus negocios fuera de la prensa rosa y en el cuidado de su hermano David, pero parece que una gran cantidad de dinero la ha llevado a regresar al mundo del que renegó hace un tiempo.

Ha sido Marta Riesco, también ex de Telecinco, la que ha desvelado que el programa le estaría pagando una exclusiva de entre 120.000 y 140.000 euros. Esas cantidades, que se pagaban en otras épocas, coinciden con lo que se rumorea que podrían haber cobrado personajes como Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr., Álvaro Escassi o María José Suárez en el pasado. Se trata de un negocio redondo para la nieta de Rocío Jurado, que en apenas dos días de trabajo generará una enorme cantidad de dinero que muchos apenas pueden soñar a ganar.

¿Estará Terelu Campos en el plató de ‘De Viernes’?

La hija de María Teresa Campos fue la única voz que defendió el relato de Rocío Carrasco en la primera entrevista, donde no se habló de la agresión que sufrió por parte de su hija, algo que contó en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Queda por saber si habrá un cara a cara en plató entre Rocío y Terelu.

Lo habitual en estos casos es que el invitado tenga sus propios vetos, dejando a la hija de María Teresa Campos fuera del plató, al menos durante el tiempo que dure su entrevista. Esta vez no será así, ya que el programa ha anunciado que la invitada estará en plató para contestar «a todos los colaboradores», queriendo así confirmar que sí que estará.

Será una de las imágenes más esperadas del mundo de la televisión desde hace años, ya que la hija de la ‘reina de las mañanas’ es fiel defensora de Carrasco, de la que dice que es como una hermana más. Rocío podrá así dejar claro que no tiene nada que ocultar, además de complacer a los deseos de la productora, que seguro que ha luchado mucho por conseguir este ‘cara a cara’.

¿Abrirá esta entrevista, unido al regreso de Olga Moreno, la puerta a un regreso de Antonio David Flores a Telecinco? Parece imposible en estos momentos, pero el tiempo lo dirá.