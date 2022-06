Tras el éxito de la primera noche de Sálvame Mediafest la semana pasada, este miércoles tuvo lugar la segunda parte del festival organizado por la cadena. En total nueve colaboradores, entre los que se encontraba Rocío Carrasco, se subieron al escenario para cantar junto a artistas muy conocidos de nuestro país.

Esta vez, el programa también contó la actuación de la presentadora Adela González, que actuó junto al grupo We Will Rock You para homenajear a Queen. No obstante, los espectadores echaron en falta la actuación de Jorge Javier Vázquez, que se ausentó del programa por motivos aún desconocidos.

Por otra parte, Rocío Carrasco se volvió a convertir en una de las grandes protagonistas del segundo concierto de Sálvame Mediaset. Sin embargo, su actuación junto a Rasel no salió como ella se esperaba.

Rocío Carrasco olvida parte de la letra y se convierte en rapera junto a Rasel: «Vámonos ya» #SálvameMediafest2 https://t.co/zfTDYAWkl9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 29, 2022

Rocío Carrasco se lanzó sin miedo a una actuación de música urbana, donde derrochó fuerza y energía positiva, a pesar de la dificultad de la canción de Rasel. La hija de Rocío Jurado se equivocó en varias ocasiones con la letra, además, tampoco hubo una coreografía elaborada, sin embargo, Rasel y Rocío consiguieron que el plató se viniera arriba con su actuación.

La hija de Rocío Jurado interpretó junto a Rasel la canción Me pones tierno, una canción muy complicada debido al rap que incluye. No obstante, la colaboradora defendió la canción muy orgullosa y el jurado hizo hincapié en su esfuerzo.

Bibiana Fernández aseguró que estaba muy contenta con su actuación, “la he bailado, porque tengo las petacas que sino sería una gogo”, expresó. Mientras que Xavi Martínez destacó su forma de interpretar y Antonio Castelo señaló que todo lo que se canta rapeando es muy difícil, algo que confirmó el propio Rasel.