Rocío Carrasco confirma que tomará acciones legales contra Rosa Benito

Rocío Carrasco, protagonista de En el nombre de Rocío y anteriormente de la docuserie también sobre ella misma Rocío, contar la verdad para seguir viva, llamaba el pasado miércoles 5 de octubre a Sálvame. Lo hizo, entre otras cuestiones, para desmentir falsas acusaciones que había hecho contra ella Rosa Benito.

La que fuera colaboradora del programa de Telecinco aseguraba en Twitter que las facturas que Carrasco había presentado en su documental eran falsas. Es más, aseguraba que ni ella ni Amador Mohedano habían cobrado por participar en el especial musical que se hizo sobre Rocío en TVE llamado Rocío, siempre. Cuando esta noticia se emitió en el programa, la aludida no dudó en irrumpir en el programa.

A mi que lleve un papel si firmas y (con mi fecha equivocada )me dice que las facturas son falsas,

Quiero ver mi firma y la de Amador mohedano y el sello de empresa donde está??? Quien pagaba ella, la “Jurado” o RTVE???

😂😂😂😂 https://t.co/aadpr1vDVz — Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) October 4, 2022

“Hay que ser ducha en muchas cosas, no solo en tener la boca muy grande y muy suelta”, respondía Rocío Carrasco muy enfadada. “Todo esto empieza con un montón de imágenes diciendo que no han cobrado, ninguno ha cobrado y ahora que se demuestra que han cobrado se me acusa a mí, a una cadena, a una productora responsable de un equipo que es mi equipo de hacer una factura falsa para presentar en un documental”, añadió. La productora de la que habla es La Fábrica de la Tele, por lo que la Benito puede tener muchos problemas.

Después de estas declaraciones, la hija de Rocío Jurado ha anunciado que va a tomar acciones legales por lo penal porque acusar de la falsificación de un documento privado está tipificado en el Código Penal como delito.

Por último, Rocío lanzaba una advertencia final a la que es su tía: “Tiene el dedito suelto, se ha dedicado en redes sociales a poner que si es una factura falsa y que si no sé sumar. La que tienes que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú, vida mía”. Habrá que esperar para ver si Rosa Benito tiene algo más que decir sobre el tema.