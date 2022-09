Rocío Carrasco hace frente a Rosa Benito con una inesperada confesión

Uno de los episodios más polémicos de la relación entre Rocío Carrasco y su tía, Rosa Benito, fue el del plantón de la peluquera en la boda de la hija de Rocío Jurado y Fidel Albiac. Un plantón del que ahora ha hablado ella en el último capítulo de En el nombre de Rocío.

A pesar de estar invitada y preparada para asistir a la ceremonia, en el último momento Rosa Benito decidió no acudir. De esta forma, Rocío se ha sincerado y ha expresado como se tomó la decisión de su tía en aquel momento, y si mantuvo alguna conversación con ella después de su plantón.

«No sé si hablé con Rosa sobre lo ocurrido. Creo que no la llamé, no te lo puedo asegurar. Tampoco supuso nada importante para mí que no fuese, la verdad. Es cierto que en un primer momento me sorprendió, pero una está tan acostumbrada a que ocurran esas cosas, que no le di mayor importancia», expresó Rocío en el último capítulo de su docuserie.

Rocío Carrasco anuncia su boda con Fidel y los miembros más mediáticos del clan Jurado comienzan a atacarla públicamente. Ella sospecha con quién se podrían haber aliado. El capítulo final de En el nombre de Rocío

Por otro lado, no es la primera vez que Rocío habla sobre la actitud de su familia materna frente a su boda con Fidel. En la primera parte de su docuserie, Rocío contar la verdad para seguir viva, ya se sinceró sobre este asunto.

«Invité a mi tío Antonio, a Chayo con Andrés y sus hijos, a mi tía Rosa, a mi familia que no es televisiva. No invito a Amador ni a Gloria ni a José Antonio. Tampoco invité a mis hermanos Gloria Camila y José Fernando, porque no tenía ningún tipo de relación», expresó por aquel entonces.

«Rosa Benito, creo, que según me han contado posteriormente, ya saliendo de la peluquería peinada y todo para asistir a la boda recibió una llamada y optó por reclinar la invitación… A última hora por presiones familiares, la parte contraria le hicieron decidir entre boda o balcón y se ha quedado con el balcón», contaba Rocío Carrasco sobre la razón por la que Rosa Benito decidió no asistir a su boda.