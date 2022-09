Rocío Carrasco continúa desgranando los capítulos más dolorosos de su vida. La hija de Rocío Jurado se está sincerando como nunca sobre diversos aspectos de su vida en En el nombre de Rocío, y en esta ocasión, se ha sincerado sobre el accidente de tráfico que cambió la vida de José Ortega Cano para siempre.

Más de una década después del accidente, Rocío Carrasco ha roto su silencio y ha contado la angustia con cómo lo vivió todo, y como se fue directa para el hospital nada más enterarse de lo que había ocurrido.

«Yo estaba trabajando en Canal Sur, estaba haciendo un programa que se llamaba ‘Nacidas para cantar’, y me acuerdo que, estando grabando el programa, me dicen: «Ortega ha tenido un accidente de tráfico, está muy mal, no se sabe lo que va a pasar con él», recuerda en el último capítulo.

Tal y como ella misma explica en el episodio, Rocío Carrasco lo dejó todo y se presentó en el hospital: «Era el padre de dos niños pequeños que eran mis hermanos. Le pedía a Dios que no le pasase nada, por él y porque si no esos dos niños se quedaban sin madre y se podían quedar sin padre, después de lo que llevaban a las espaldas».

Y es que durante todos esos intensos días, donde cada vez se iban esclareciendo más los hechos, Rocío estuvo en todo momento en contacto con Paco y Aniceto, los hermanos de José Ortega Cano, para que le mantuvieran al tanto de todo.

«Me entero que ha habido una víctima mortal estando en el hospital», continúa: «Fíjate que yo siempre supe o siempre tenía la corazonada de que, desgraciadamente, algo así iba a pasar, iba a terminar pasando, porque yo iba de Sevilla para ‘La Yerbabuena’ por esa carretera y José venia en sentido contrario, y a mí me ha pasado esa situación que él le pasó, y en ese mismo punto».