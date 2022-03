Roberto Leal ha conseguido que ‘Pasapalabra’ tras su traslado a Antena 3 gane audiencia y sea uno de los programas más vistos en su franja horaria. Los seguidores del programa no se quieren perder ni un solo día los duelos entre Jaime y Orestes, los invitados que los acompaña y al gran presentador que es el andaluz.

Durante este último tiempo los dos concursantes han ido superando récords y demostrando su talento. Orestes ha conseguido sumar los 100 programas como concursante, algo que solo lo supera el gran Pablo Díaz. Ese día que consiguió ese logro estaba nervioso tras darse cuenta de todo el camino que había recorrido en el programa. El burgalés confesó que cada tarde allí sentado es “mágica” y que es «indescriptible en el sentido de la vivencia que supone».

«Se lo quería agradecer a mi familia y a mis amigos, que han estado allí estos meses conviviendo conmigo en mi día a día detrás de las cámaras, aguantando mi cansancio, mi agobio, ese punto en el que por mucho que hagas vida normal tienes esto de fondo. No han dejado de estar ahí, sin la alegría que me dan semana a semana no podría estar sin ellos», agradeció el participante a su familia en aquel día tan especial ante la presencia del presentador.

🥺 Al borde de la lágrima, Jaime pronunció ayer en #Pasapalabra un emotivo discurso en homenaje a su abuela, la mujer de su vida. 💜💐 ✨ Revive este momento tan especial aquí 👉 https://t.co/Q6MatAREYv pic.twitter.com/djQr4zy4mn — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 9, 2022

El duelo entre Jaime y Orestes se ha convertido en el más longevo de ‘Pasapalabra’ en la cadena de Atresmedia. En total suman 85 programas juntos, donde ha habido victorias para uno y para otro cuando no empates, consiguiendo superar a Pablo Díaz y Luis de Dama que alcanzaron los 84 programas. Jaime solo deseaba “seguir así mucho tiempo», a la vez que Orestes señalaba que «parecía que era imbatible esa marca, que era una auténtica locura, y ahora estamos aquí».

El lunes, durante la prueba musical, tenían que descubrir una canción del año 1933 y fue Jaime, desde el equipo azul, quien rápidamente dio al pulsador. Tras pensarlo unos segundos decidió alzar la voz para entonar ‘Mi jaca’, una copla pasodoble del siglo pasado. Roberto Leal se quedó anonadado ante la voz del de Huelva. “No sabía que tenías ese talento», confesó el conductor del programa que animó a los espectadores a bailar. «Qué alegría», soltó el sevillano ante el asombro de Jaime al no creerse que había conseguido adelantarse a su compañero en el pulsador.