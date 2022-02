Este lunes ‘Pasapalabra’ repetía los invitados teniendo así a Laura Moure, David Castillo, Manuel Quijano y Candela Serrat para ayudar a Jaime y Orestes a conseguir segundos para su lucha por El Rosco. Por un lado, estaba el equipo naranja con el de Burgos, la hija de Joan Manuel Serrat y el vocalista de Café Quijano y, por otro, en el equipo azul se encontraban el de Huelva, la azafata de ‘La ruleta de la suerte’ y el actor de ‘Aída’.

Antes de dirigirse a la última prueba del concurso de Antena 3, Roberto Leal se dirigió a Laura Moure: «Estáis todos los días dándole a la ruleta, vosotros no descansáis…». La también actriz y modelo le respondió: “Hacemos lo que podemos”. Tras en el anterior programa cantar en una de las pruebas, el presentador le dijo: «En ‘La ruleta de la suerte’ cantas menos de lo que te gustaría… Podíamos hacerle un llamamiento a Jorge Fernández». “He cantado alguna vez”, le dijo Moure refiriéndose a la banda que tiene el programa de las mañanas.

El último día flipamos con @laumoure en «La Pista». 😍🎼 Hoy viene dispuesta a darlo todo de nuevo. ¡Suerte! 📲 Nos vemos a las 20:00 horas en @antena3com y @ATRESplayer. https://t.co/YMCvAiiPIa pic.twitter.com/1W938zOVVS — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 21, 2022

«No canto casi nada y supongo que a la gente le gustaría que subiera más”, reveló antes de que Roberto le dijese que “luego vienes aquí y cantas”. Así, el sevillano quiso dirigirse a su compañero de profesión para darle un mensaje: «Jorge, vamos a darle una oportunidad a Laura, ya sabes cómo canta, no te lo voy a contar yo…».

Laura no podía evitar las risas y le agradeció la propuesta quedando ahora a la espera de que el de Alicante siga el consejo de Leal. Sin embargo, este no acabaría de hacer peticiones y antes de que finalizase el programa le dijo a la invitada: «Dile a Jorge que se anime, que la última vez…». La azafata le declaró que «en cuanto le diga que he venido, le entra la pelusa». Por lo que, habrá que ver si Jorge Fernández acepta la invitación a ‘Pasapalabra’ y si permite a Laura Moure subirse más a la banda del programa.