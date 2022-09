Hace tan solo unos meses Rigoberta Bandini sorprendió a todos al comunicar su retiro temporal del foco mediático, sin tener esto ningún tipo de repercusión en su carrera musical. De hecho, y para corroborar su palabra, la artista ha vuelto a generar expectación al compartir con sus seguidores una noticia que seguramente no veían venir, al menos tan pronto.

Y es que, la cantante ha comunicado que marquen el próximo 7 de octubre muy bien en el calendario, pues ha sido el día fijado para la publicación oficial de su álbum debut. Una noticia que, como era de esperar, ha revolucionado por completo las redes sociales.

A ver a verrrr el 7 de Octubre sale a la luz algo así como mi primer disco: LA EMPERATRIZ!!! Gran parte de las canciones que lo conforman ya son vuestras, otras inéditas lo completan📝📝📝📝Gracias por estar ahí os quiero mucho!!!! 👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍 pic.twitter.com/ZxWAkpV4SK — Rigoberta Bandini (@rigobandini) September 19, 2022

«Gran parte de las canciones que lo conforman ya son vuestras, otras inéditas lo completan», ha escrito Rigoberta Bandini en sus redes sociales. Todo ello junto a la portada del disco, en la cual se la puede ver a ella en una pintura de Pedro de Madrazo rodeada de algunas referencias que han marcado su vida y su carrera musical.

Bautizado bajo el título de La Emperatriz, el nuevo álbum contará en su tracklist con algunos de los grandes hits de la artista, entre ellos, Ay mamá, Too Many Drugs, In Spain We Call it Soledad, Julio Iglesias, A todos mis amantes o Así bailaba, su último lanzamiento con Amaia. Pero, eso no será todo.

La nueva era musical de Rigoberta Bandini viene más fuerte que nunca. De hecho, ya han salido a la luz las primera fechas confirmadas de su próximo tour, el cual despegará el próximo mes de octubre.