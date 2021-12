Este miércoles ‘La Resistencia’ recibió la visita de Nathy Peluso. La artista argentina del momento, regresó al programa de David Broncano para presentar su nueva canción, una espectacular versión de ‘Vivir así es morir de amor’, de Camilo Sesto.

Como es habitual entre los invitados del programa, Nathy Peluso también llevó a David Broncano un regalo. En esta ocasión, la artista regaló al presentador una peluca roja igual que la que luce ella en el videoclip de ‘Vivir así es morir de amor’. El mismo regalo que ya había hecho un día antes a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Tal y como hizo Pablo Motos, David Broncano también se puso la peluca de la artista, un hecho que generó muchos memes en las redes sociales, incluido en la cuenta de Twitter de ‘La Resistencia’, donde realizaron una comparación de ambos presentadores.

oh shit pic.twitter.com/n2d6hJ6AfD — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 16, 2021

Sin embargo, no solo Broncano recibió un regalo. El presentador de ‘La Resistencia’ también quiso tener un detalle con Nathy Peluso, de esta forma, le otorgó uno de los regalos más impactantes que ha recibido un invitado en la historia de ‘La Resistencia’.

«Es un regalo que te hemos hecho en base a tuit que pusiste hace un mes», señaló el presentador, mientras que la artista leía a los espectadores el texto del que estaban hablando:

«Pongo la mano en el fuego que si me mostrara insegura recibiría mucho menos hate, se re nota que les da bronca una mina q se siente bien y la quieren hacer sentir mal precisamente por eso. Menos mal q soy una forra fuerte y no me tumban ni con tres camiones», leyó la invitada.

En una realidad paralela, este es el videoclip oficial de @nathypeluso de ‘Vivir así es morir de amor’ Me encanta el público. Cómo se calienta ante la posibilidad de que Broncano se ponga una peluca para hacer el ridículo. Tremendo momento. pic.twitter.com/N0mDC8skk9 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 16, 2021

“La frase final no es digna de estar solo en Twitter, sino que se podría grabar en piedra… ¿Me traéis el regalo que le hemos hecho a Nathy? Te la hemos grabado en una puerta de camión», exclamó David Broncano.

Muy emocionada, Nathy Peluso agradeció al presentador el detalle y exclamó: «¡Qué bonito! Pero esto: ¿Dónde mierda lo meto ahora boludo?», a lo que David Broncano señaló que «te lo enviamos a donde quieras o te lo guardamos en un almacén».