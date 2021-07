‘La Resistencia’ recibió una noche más a su invitado especial del programa, siendo en esta ocasión uno de los Djs más conocidos de nuestro país, Dj Nano. El invitado acudió al programa de Movistar+ para presentar su nuevo libro, ‘Al otro lado de la cabina’. Entre otras cosas, uno de los temas abordados durante la entrevista fue cómo eran las sesiones musicales del Dj ahora con la pandemia del COVID-19 y las restricciones sanitarias.

«Las hago con la gente sentada, y eso es muy difícil. He modificado el set list haciéndolo mucho más relajado, sin música acelerada que si no se levantan», explicaba al conductor del programa. Asimismo, como suele ser costumbre entre los invitados del programa, Dj Nano le llevó a David Broncano un obsequio muy especial. En concreto era un ordenador antiguo y un par de detalles más que dejaron al presentador completamente sin palabras, y eso ya es difícil.

«Me ha costado lo suyo encontrarlo. Es un Pentium con Windows 95», le explicaba Dj Nano. Al verlo, Grison bromeó con la procedencia del ordenador: «Esto lo habrás robado del Gregorio Marañón y ahora habrá una funcionaria preguntándose que hace, donde apunta las citas». Sin embargo, los regalos que de verdad conmocionaron a Broncano fueron dos videojuegos clásicos.

«¡Dios! Me emociono de verdad porque esto fue mi infancia y a esto ya no se puede jugar en ordenadores modernos. ¡Me ha traído el PcFútbol auténtico!», exclamaba sin dar crédito el presentador. Pero, al abrir el otro paquete David Broncano se emocionó aún más. «Perdón, es que el PcFútbol 7.0 ya era la hostia, pero es que este… No quería nada más en la vida, que estaba yo en 1º de ESO, que el PcFútbol 5.0 ¡el mejor de todos!», explicaba al público.

«No sabes para encontrarlos…», le explicaba el madrileño al ver la emoción de Broncano con sus regalos. «Esto es precioso», le respondió él. En señal de agradecimiento Broncano le dio un abrazo a su invitado de la noche, mostrándose completamente emocionado.