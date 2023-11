‘La Resistencia’: David Broncano desvela qué famoso está “sentenciado” por el programa

Tras 7 temporadas de La Resistencia son innumerables los invitados que han pasado por el plató para reunirse con David Broncano. En la noche del 8 de noviembre, el presentador del programa de Movistar Plus+ reveló el nombre del famoso que está «sentenciado» por el programa.

Fue en su entrevista a Inma Cuesta, que acudió al programa para promocionar su nueva película, cuando Broncano dijo que tenía mal recuerdo de un antiguo compañero de la actriz.

Cuando Inma Cuesta contó que su carrera como actriz había comenzado en el musical Hoy no me puedo levantar, el presentador de La Resistencia contó la mala impresión que había recibido de Nacho Cano, director del musical. «Está sentenciado aquí. Yo le sentencié».

David Broncano comentó que el compositor le dejó plantado para su entrevista en el programa. «Dijo que venía, estuvo meses diciéndonoslo. Obligó a gente a hacer cosas…», comentaba sobre el mal trago. Continuó diciendo que Cano les dijo pocas horas antes de la entrevista que no vendría. «Le pillamos dos pianos y todo para que tocara».

Tenemos que haces las paces con Nacho Cano. Confiamos en ti, @InmaCuestaWeb pic.twitter.com/tjfV2JVwIi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 8, 2023

A pesar de esto, el cómico bromeaba sobre el suceso: «¿Nunca te dijo que había ensayo y luego no fue?». Entonces, Broncano pedía a la actriz que le ayudara a conseguir que el productor acudiera al programa, a lo que ella respondió que no tenía problema en ayudarle, aunque aseguró que hacía tiempo que no tenía contacto con Nacho Cano.

El presentador aseguraba que, si conseguían que Cano acudiera al programa, le harían un «programón», que es lo que pretendían desde un primer momento. Ricardo Castella propuso a la actriz que quedara con Nacho Cano el día de la entrevista para asegurarse de que cumplía esta vez.