RBD: así está siendo su regreso a los escenarios, 15 años después de su último concierto

Tras más de una década centrados en sus proyectos en solitario, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann han dado el pasado de volver a unirse, regresando a los escenarios con el esperado Soy Rebelde World Tour.

Una gira muy esperada en la que no están todos los integrantes de RBD, pues Alfonso Herrera no formará parte de ella. No obstante, esta gira está siendo un sueño hecho realidad, tanto para sus fans como para los propios artistas, que no pueden evitar emocionarse cada vez que se suben al escenario.

Fue el pasado 25 de agosto cuando RBD regresó a los escenarios. Más de 50.000 fans cumplían su sueño al ver a la banda de nuevo sobre el escenario del Sun Bowl Stadium de El Paso, en Texas. Dos días después, lo hacían en el Minute Maid Park de Houston, y durante los próximos meses no dejarán de actuar en Estados Unidos y diferentes países de Latinoamérica.

Por otro lado, los miembros del grupo mexicano, han confirmado que habrá nueva música próximamente. Una noticia muy esperada por todos sus fans, que confirmó Christian Chávez justo antes del comienzo de la gira después de semanas de muchos rumores.

Sin embargo, los artistas explicaron que todavía no eligieron el single que quieren lanzar primero: «Tenemos muchas sorpresas. Ya queremos estar sobre el escenario y vendrá música nueva, pero próximamente tendrán noticias». Por lo que todavía habrá que esperar para escuchar sus nuevas canciones.