La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en Semana Santa

La 1 de Televisión Española se ha convertido en una de las grandes líderes de las tardes en la parrilla televisiva española. De lunes a viernes, los espectadores de la cadena tienen la oportunidad de disfrutar de producciones españolas de éxito. Y es que todo el mundo ha quedado cautivado con Valle Salvaje y La Promesa. Ambas ficciones se han asentado perfectamente en televisión. Pues, plasman historias que no dejan indiferente. Aunque, como todo, han tenido sus temporadas altas y bajas, siguen siendo la apuesta indispensable de muchos espectadores. Por ello, informamos que esta semana, que abarca del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, contará con cambios.

Normalmente, Valle Salvaje y La Promesa acaparan franjas en las tardes. Sin embargo, con motivo de la Semana Santa, y como siempre suele suceder, hay cambios en la programación televisiva. Y es que esta festividad es muy importante en nuestro país. Por ello, las cadenas de televisión optan por suspender la emisión de sus series diarias y presentar una película. En el caso de La 1 de Televisión Española no es diferente. La cadena líder de RTVE ha informado que realizará un parón de las emisiones de sus series españolas. Pero, en su lugar, los espectadores podrán disfrutar del clásico cine de Semana Santa.

‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ no se emiten este jueves y viernes

Tal y como se ha informado, este próximo jueves 2 de abril, la cadena ofrecerá la película de Los diez mandamientos, muy acorde con la festividad que impera en esta época del año. Seguidamente, el viernes 3 de abril, los telespectadores podrán disfrutar de Ben-Hur y Pompeya. Eso sí, que no cunda el pánico entre los fans de Valle Salvaje y La Promesa.

La audiencia podrá ver los nuevos capítulos de las ficciones hasta el miércoles 1 de abril. Por lo tanto, la ausencia de las series, por la Semana Santa, solamente tendrá lugar el jueves y el viernes de esta semana. Asimismo, se ha confirmado que la cadena ha apostado por emitir el traslado y entronización del Cristo de Mena por parte de la Legión en Málaga, el jueves 2 de abril. Además, La Madrugá sevillana ocupará la franja de la mañana en TVE y RNE, en Viernes Santo.

¿Cuál es el horario de emisión habitual de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

Como comentábamos en líneas anteriores, La Promesa y Valle Salvaje son dos de las joyas de la corona de TVE. De esta manera, aunque a veces se producen cambios por emisiones especiales, siempre tienen su franja horaria fija en la parrilla televisiva española. Así pues, la primera en emitirse en Valle Salvaje, que comienza en torno a las 17:15h. Por su parte, La Promesa hace lo propio justo después, a partir de las 18:05h (siempre, una hora antes en las islas Canarias). Todo ello, de lunes a viernes.