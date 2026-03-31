Neinor Homes ha comunicado este martes la firma de un acuerdo con GS Vasa Invest, sociedad participada por fondos gestionados por Stoneshield, para el desarrollo de una promoción inmobiliaria de lujo en Marbella a través de una sociedad conjunta.

El proyecto, destinado al segmento residencial de alta gama, contempla la construcción de 262 viviendas en una superficie edificable de más de 60.000 metros cuadrados. La operación, alineada con el plan estratégico 2023-2027 de la compañía, se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones.

La estructura de la sociedad conjunta otorga una participación del 70% a Stoneshield y del 30% a Neinor, que actuará como gestor del proyecto supervisando el diseño, la concesión de licencias y la construcción de las instalaciones.

Según el comunicado remitido a la CNMV con fecha de 31 de marzo de 2026, ambas sociedades mantienen su intención de explorar nuevas oportunidades de inversión y promoción en el mercado inmobiliario español durante los próximos meses.