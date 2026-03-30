Neinor inicia un nuevo programa de recompra de acciones por un máximo de 50 millones de euros
El plazo anunciado permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre
Neinor ha puesto en marcha desde este lunes un nuevo programa de recompra de acciones por una inversión máxima neta de 50 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El número máximo de acciones a adquirir al amparo del programa no excederá los tres millones de acciones, de las que las primeras 1,35 millones serán destinadas a facilitar el cumplimiento de los programas de asignaciones de acciones para los empleados, directivos y miembros de los órganos de administración de Neinor, y las restantes a su amortización.
El programa de recompra comenzará este 30 de marzo, tendrá como gestor principal a Activotrade Valores tras comenzar a tener peso a raíz de la creación de su mesa institucional en el mercado. El plazo anunciado permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
No obstante, Neinor se reserva el derecho a finalizarlo si, con anterioridad a la fecha límite de vigencia, se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si la compañía hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
Asimismo, la inmobiliaria ha explicado que el mencionado programa se destinará a cumplir con los planes de remuneración en acciones y a reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias, contribuyendo a la retribución al accionista y al incremento del beneficio por acción.
Esta iniciativa forma parte del plan de remuneración al accionista de 500 millones de euros para el periodo 2026-2027, del cual Neinor ya ha distribuido 92 millones a sus accionistas.