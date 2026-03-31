Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 30 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 529 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, Julia lee el artículo sobre Damián. Todo ello mientras Salva ha recibido una llamada que, por diversas circunstancias, le ha dejado de muy mal humor. Al fin y al cabo, se trata de algo verdaderamente impactante que, desde luego, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Mabel y Miguel se dan cuenta de que sus padres, en realidad, están ocultando algo. Por otro lado, Digna y Begoña hacen todo lo que está en su mano para tratar de reconfortar a Luz tras la muerte de su padre. Al fin y al cabo, es lo mínimo que pueden hacer para acompañarla en este complicado bache. En cuanto a Pablo, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presenta para presionar a Tasio, y todo con la firme intención de que aplaque, cuanto antes, las cada vez más constantes quejas de Carmen y las trabajadoras. Todo ello mientras Ángel ha dejado completamente sin palabras a Paula con una inesperada propuesta.

¿Qué sucede en el capítulo 530 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 31 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Pablo no duda un solo segundo en proponer una alternativa, y todo con la firme intención de solucionar el problema con las trabajadoras. Todo ello mientras Gabriel no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para malmeter sobre Damián con Julia.

Miguel y Mabel optan por pedir explicaciones a Pablo respecto al malestar que está sintiendo Nieves, mientras que Paula no duda un solo segundo en hacer partícipe a Ángel en la decisión que ha tomado respecto a su relación. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

La colonia decide despedirse de Luz, mientras que Julia tiene un tenso enfrentamiento con Digna respecto al pasado de Damián. Todo ello mientras Valentina ha decidido armarse de valor para sincerarse, como nunca, con Andrés. Parece que ha llegado el momento, después de todo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.