Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado viernes 27 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 528 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián se ha quedado profundamente consternado al perder a un importantísimo cliente. Y todo como consecuencia de la nueva e inesperada jugarreta por parte de Gabriel. En cuanto a Nieves, ha dejado a todos preocupadísimos al sufrir un inesperado desvanecimiento.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han tenido la oportunidad de ver cómo Valentina no puede evitar sufrir un ataque de pánico por culpa de Álvaro. Precisamente por este suceso, Marta y Andrés no dudan un solo segundo en unir fuerzas para darle un toque de atención. Luz, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para despedirse de su padre, mientras que Gabriel se queda profundamente sorprendido y sin palabras al encontrarse con una desagradable sorpresa nada más llegar a casa. Está claro que se trata de algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 529 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 30 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Julia lee el artículo sobre Damián, mientras que Salva recibe una misteriosa llamada que le deja de muy mal humor. Todo ello mientras Miguel y Mabel terminan dándose cuenta de que sus padres están ocultando algo, por lo que no dudan en hacer todo lo que está en su mano para tratar de averiguar de qué se trata.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Digna y Begoña acaban convirtiéndose en un gran apoyo para Luz tras la muerte de su padre. En cuanto a Pablo, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para presionar a Tasio para que, de una vez por todas, aplaque las quejas de Carmen y las trabajadoras.

Por si fuera poco, Ángel deja completamente descolocada a Paula al hacerle una propuesta de lo más inesperada. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.