Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 527 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, Miguel ha descubierto que Pablo, en realidad, no duerme en casa. En cuanto a Gabriel, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para desvelar a un periodista una información verdaderamente perjudicial para Damián. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han tenido la oportunidad de ver cómo las mujeres de la fábrica no han tenido reparos a la hora de rechazar la propuesta de dirección respecto a sus condiciones laborales. Por si fuera poco, han sido testigos de cómo, con Beatriz y Juanito, Begoña ha sufrido un aparatoso percance en el camino a Pelahustán. Todo ello mientras Alberto ha querido llamar personalmente a don Agustín para confesar todos y cada uno de sus pecados. Marta, por su parte, ha querido aprovechar para ir mucho más allá. ¿De qué forma? Haciendo todo lo que está en su mano para tratar de sonsacar información a Cloe sobre Valentina.

¿Qué sucede en el capítulo 528 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 27 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Damián acaba perdiendo un importantísimo cliente como consecuencia de la nueva jugada de Gabriel. En cuanto a Nieves, sufre un desvanecimiento que acaba generando muchísima preocupación en su círculo más cercano.

Por si fuera poco, Valentina sufre un ataque de pánico por culpa de Álvaro, mientras que Luz opta por despedirse de su padre. Marta y Andrés no dudan en dar un toque de atención a Álvaro por lo sucedido, mientras que Gabriel se queda completamente sin palabras ante la desagradable sorpresa que se encuentra nada más llegar a casa. Se trata de algo que no estaba en sus planes, ni de lejos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.