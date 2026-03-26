Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 25 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 526 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo una sola orden de Brossard ha conseguido sacar de sus casillas a Gabriel, mientras que Álvaro y Beatriz han trazado un nuevo plan con la firme intención de separar a Juanito y a Begoña. Es más que evidente que no van a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Claudia y Carmen se arman de valor para llevar a Pablo la petición de equiparación salarial. Pero no todo queda ahí, puesto que también surge un chispazo de lo más inesperado entre Salva y Mabel. La familia ha tomado la decisión de reunirse para celebrar el nuevo logro de Digna, mientras que Gabriel parece no soportar en absoluto la tremenda admiración que Julia siente por sus abuelos. Es algo que, desde luego, no puede evitar.

¿Qué sucede en el capítulo 527 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 26 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Miguel se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que Pablo no duerme en casa. En cuanto a Gabriel, ha desvelado a un periodista una información que es profundamente perjudicial para Damián.

Las mujeres de la fábrica no dudan un solo segundo en rechazar la propuesta de dirección sobre sus condiciones. Por si fuera poco, Begoña, con Beatriz y Juanito, ha sufrido un grave percance en el camino a Pelahustán. Todo ello mientras Alberto no duda en ponerse en contacto con don Agustín con la firme intención de confesar todos sus pecados.

En cuanto a Marta, parece que ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una serie de preguntas a Cloe. Y todo con la firme intención de sonsacarle información sobre Valentina. ¿Conseguirá su cometido, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.