Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 24 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 525 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, Nieves ha acabado enterándose de que Marisol es la amante de Pablo. Como es de esperar, se queda completamente descolocada y sin palabras. Por si fuera poco, las chicas de la tienda se arman de valor para firmar la petición de equiparación salarial, y lo hacen sin tan siquiera llegar a plantearse las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, y después de todo lo sucedido en los últimos días, Valentina ha tomado la drástica decisión de cortar su relación con Andrés. Todo ello mientras Pablo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para plantar cara, de una vez por todas, a Gabriel. Por si fuera poco, Salva ha decidido ofrecer a Claudia ir al cine, mientras que Marta se arma de valor para pedir ayuda a Cloe. ¿Conseguirá las respuestas que necesita, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días?

¿Qué sucede en el capítulo 526 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 25 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo una orden de Brossard ha conseguido sacar de sus casillas a Gabriel, como nunca antes había sucedido. En cuanto a Beatriz y Álvaro, no dudan un solo segundo en trazar un plan para separar a Juanito y a Begoña.

Por si fuera poco, Carmen y Claudia han decidido llevar la petición de equiparación salarial a Pablo, mientras que parece que ha surgido una conexión de lo más inesperada entre Mabel y Salva. Todo ello mientras la familia decide hacer una reunión con la firme intención de celebrar el gran logro de Digna.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Gabriel se siente verdaderamente incapaz de soportar la profunda admiración que Julia siente por sus abuelos. Por ese mismo motivo, decide mover ficha para tratar de evitar que eso siga sucediendo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, exitosa serie diaria que podemos disfrutar cada tarde, de lunes a viernes, en Antena 3.