No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 524 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Marisol no duda un solo segundo en comunicar una complicadísima decisión a Damián, mientras que Tasio no puede evitar echar la culpa a Carmen de que lo vayan a despedir. Cada vez está más convencido de que ella ha tenido algo que ver.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de observar cómo Gabriel no puede soportar la idea de que Digna haya tenido éxito, ni mucho menos. Nieves y Luz parece que han llegado a una determinación respecto a Alberto, mientras que Pablo ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca antes, con su mujer. Tasio opta por dar el paso de desahogarse con Paula, mientras que Beatriz no ha dudado en trazar un nuevo plan para meterse, de una vez por todas, en casa de Gabriel. Es consciente de que lo tiene complicado, pero no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 525 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 24 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo, finalmente, Nieves se entera de que Marisol es la amante de Pablo. Como es de esperar, se queda completamente impactada y sin palabras. En cuanto a las chicas de la tienda, deciden firmar la petición de equiparación salarial.

Por si fuera poco, Valentina toma la firme decisión de cortar su relación con Andrés, mientras que Pablo ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para plantar cara a Gabriel. Lo hace sin tan siquiera pensar en las consecuencias. Salva ofrece a Claudia ir al cine, mientras que Marta se anima a pedir ayuda a Cloe. ¿Qué respuesta recibirá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.