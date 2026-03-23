No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 523 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel no ha podido evitar estallar contra Digna, como nunca antes lo había hecho. Por si fuera poco, un simple comentario de Andrés ha provocado que Valentina salga corriendo. ¡Acaba verdaderamente impactada, como no podía ser de otra forma!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta ficción que se emite de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Beatriz, finalmente, se entrevista con Begoña y Claudia para colaborar en la casa cuna. Todo ello mientras Nieves ha dado el importantísimo paso de confesar a Luz toda la verdad sobre el doctor Giralt. En cuanto a Cloe, ha tomado una contundente decisión que tiene estrecha vinculación con su relación con Marta, mientras que Pablo se ha armado de valor a la hora de comunicar a Damián la decisión que ha tomado respecto a Tasio.

¿Qué sucede en el capítulo 524 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 23 de marzo?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Marisol, finalmente, se ve en la obligación de comunicar una complicada decisión a Damián, mientras que Tasio le echa la culpa a Carmen de que lo vayan a despedir. Todo ello mientras Gabriel no soporta la idea de que Digna haya tenido éxito.

¡Es algo que, desde luego, es incapaz de soportar! Nieves y Luz, por su parte, han llegado a una determinación muy concreta respecto a Alberto, mientras que Pablo se ha armado de valor para sincerarse, como nunca antes, con su mujer. Tasio no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desahogarse con Paula.

Todo ello mientras Beatriz no ha tenido reparos a la hora de trazar un plan para meterse en casa de Gabriel. ¿Conseguirá su cometido a pesar de tener todo en contra? ¿Cuál será la reacción de Gabriel y del resto? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.